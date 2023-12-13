Мергены показали класс

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Общество
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Кошкарбек Тусипов

В Шымкенте прошел Кубок Федерации по жамбы ату, который собрал лучших стрелков из лука на скаку из разных областей страны.

фото организаторов

Турнир, организованный Министерством туризма и спорта, акиматом города, Цент­ром национальных и конных видов спорта, респуб­ликанской Федерацией жамбы ату, является первым в зимнем сезоне розыгрышем Кубка федерации по этому виду спорта.

– В последний год мы активно развиваем данный вид спорта, и благодаря этому наши спорт­смены выступают все лучше и лучше. Также были приняты меры для повышения уровня проведения соревнований. Например, многие функции оцифрованы, что обеспечивает прозрачное судейство. Кроме этого, подключили лазерные метки в специальных дорожках, видео­фиксатор и многое другое, – сказал президент федерации Еркебулан Ильясов.

Также организаторы поделились новостью, что в ближайшем будущем планируется открытие специальной академии в Шымкенте.

Важно отметить, что в каж­дом из четырех стилей соревнований – казахском, турецком, корейском и венгерском – победители и призеры соревнуются за специальный приз «Тайтуяк», призовой фонд которого 600 000 тенге. Мандатная комиссия приняла порядка 50 заявок из 15 регионов Казах­стана. В соревнованиях участ­вовали как взрос­лые спортсмены, так и молодежь, и девушки.

Теперь о победителях турнира. В стрельбе по корейскому стилю среди взрослых не было равных Ералхану Айкоз (Туркестанская область), среди молодежи лучшим стал Никита Черников (Карагандинская область), а среди девушек – Гульдана Алыбаева (область Жетысу). В венгерском стиле стрельбы победил Абзал Тулыбеков (Жамбылская область), у молодежи – Нурсултан Бирликбаев (Алматинская область), а у девушек – Молдир Бердике (Алматинская область). В турецком стиле сильнейшим стал Айтбек Сарыбай (Туркестанская область), у молодежи – Акадил Пернебай, а среди девушек – Жазира Жолдасбаева (Мангистауская область). В казахском стиле стрельбы среди молодежи не было равных Акберену Усену (Кызылординская область), а среди девушек еще раз победила Молдир Бердике.

Туркестанец Айтбек Сарыбай, совершив точный выст­рел по тайтуяку, получил главный приз в размере 600 000 тенге. Общий призовой фонд чемпионата, предоставленный Федерацией жамбы ату, составил 3 000 000 тенге.

#турнир #Шымкент #жамбы ату

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