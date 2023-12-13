Мергены показали класс Общество 13 декабря 2023 г. 0:30 172 Кошкарбек Тусипов В Шымкенте прошел Кубок Федерации по жамбы ату, который собрал лучших стрелков из лука на скаку из разных областей страны. фото организаторов Турнир, организованный Министерством туризма и спорта, акиматом города, Центром национальных и конных видов спорта, республиканской Федерацией жамбы ату, является первым в зимнем сезоне розыгрышем Кубка федерации по этому виду спорта. – В последний год мы активно развиваем данный вид спорта, и благодаря этому наши спортсмены выступают все лучше и лучше. Также были приняты меры для повышения уровня проведения соревнований. Например, многие функции оцифрованы, что обеспечивает прозрачное судейство. Кроме этого, подключили лазерные метки в специальных дорожках, видеофиксатор и многое другое, – сказал президент федерации Еркебулан Ильясов. Также организаторы поделились новостью, что в ближайшем будущем планируется открытие специальной академии в Шымкенте. Важно отметить, что в каждом из четырех стилей соревнований – казахском, турецком, корейском и венгерском – победители и призеры соревнуются за специальный приз «Тайтуяк», призовой фонд которого 600 000 тенге. Мандатная комиссия приняла порядка 50 заявок из 15 регионов Казахстана. В соревнованиях участвовали как взрослые спортсмены, так и молодежь, и девушки. Теперь о победителях турнира. В стрельбе по корейскому стилю среди взрослых не было равных Ералхану Айкоз (Туркестанская область), среди молодежи лучшим стал Никита Черников (Карагандинская область), а среди девушек – Гульдана Алыбаева (область Жетысу). В венгерском стиле стрельбы победил Абзал Тулыбеков (Жамбылская область), у молодежи – Нурсултан Бирликбаев (Алматинская область), а у девушек – Молдир Бердике (Алматинская область). В турецком стиле сильнейшим стал Айтбек Сарыбай (Туркестанская область), у молодежи – Акадил Пернебай, а среди девушек – Жазира Жолдасбаева (Мангистауская область). В казахском стиле стрельбы среди молодежи не было равных Акберену Усену (Кызылординская область), а среди девушек еще раз победила Молдир Бердике. Туркестанец Айтбек Сарыбай, совершив точный выстрел по тайтуяку, получил главный приз в размере 600 000 тенге. Общий призовой фонд чемпионата, предоставленный Федерацией жамбы ату, составил 3 000 000 тенге. #турнир #Шымкент #жамбы ату