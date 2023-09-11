Какие культурные и спортивные мероприятия пройдут на этой неделе в Казахстане
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Министерство туризма и спорта анонсировало мероприятия предстоящей недели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, в Казахстане пройдут 3 важных спортивных мероприятия и международный форум в Актау.
5-16 сентября
Республиканская байга "Ұлы дала жорығы"
Астана – Туркестан
11 сентября
Матч ХК "Торпедо" – ХК "Бейбарыс"
Усть-Каменогорск, Дворец спорта имени Б.Александрова
15 сентября
Международный форум по развитию туризма в Республике Казахстан
Актау
16 сентября
Матч ФК "Астана" – ФК "Тобол"
Астана, стадион "Астана арена"