Какие культурные и спортивные мероприятия пройдут на этой неделе в Казахстане

Культура и общество
43
Кунапия Гульмира
корреспондент

Министерство туризма и спорта анонсировало мероприятия предстоящей недели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Так, в Казахстане пройдут 3 важных спортивных мероприятия и международный форум в Актау.  

5-16 сентября

Республиканская байга "Ұлы дала жорығы"

Астана – Туркестан

11 сентября

Матч ХК "Торпедо" – ХК "Бейбарыс"

Усть-Каменогорск, Дворец спорта имени Б.Александрова

15 сентября

Международный форум по развитию туризма в Республике Казахстан

Актау

16 сентября

Матч ФК "Астана" – ФК "Тобол"

Астана, стадион "Астана арена"

#анонс #афиша #туристический форум

Популярное

Все
Очередная победа Казахстана
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Испытание старой дамбой
Все дело – в трубе
Исторический успех Данилиной
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Больше форели! Речной и радужной…
Дома все равны
«Железная» ячейка
Золотые правила Клименовых
IT – это уже настоящее
Правильная философия
Мусор как вирус
Главное в жизни – это семья!
Пример для подражания
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
Навеки в памяти народной
Как на диком западе
Смогли удивить всех
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Архив, который ждали киноманы
Мусор-самозванец
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Познать дух казахского народа
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Более 100 тысяч получавших АСП семей вышли из бедности
Пример для подражания
Правильная философия
«Железная» ячейка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]