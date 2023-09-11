Какие культурные и спортивные мероприятия пройдут на этой неделе в Казахстане

Министерство туризма и спорта анонсировало мероприятия предстоящей недели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Так, в Казахстане пройдут 3 важных спортивных мероприятия и международный форум в Актау.

5-16 сентября

Республиканская байга "Ұлы дала жорығы"

Астана – Туркестан



11 сентября

Матч ХК "Торпедо" – ХК "Бейбарыс"

Усть-Каменогорск, Дворец спорта имени Б.Александрова

15 сентября

Международный форум по развитию туризма в Республике Казахстан

Актау



16 сентября

Матч ФК "Астана" – ФК "Тобол"

Астана, стадион "Астана арена"