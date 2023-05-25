Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили в Правительстве РК

Как отмечается, проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро.

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Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркоманией обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий: долги, семейные конфликты, рост преступности, суицидов и других.

В Министерстве здравоохранения РК отмечают, что лудомания (игромания) признана расстройством привычек и влечений, однако установление диагноза осуществляется только при обращении граждан в медицинские организации.

В числе основных мер, которые реализуют заинтересованные государственные органы по противодействию игровой зависимости, мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей с вовлечением в эту работу общественности с активной гражданской позицией.

По информации Министерства информации и общественного развития РК, с начала года в информационную систему «Кибернадзор» внесена информация по более чем 1780 интернет-ресурсам, содержащим признаки интернет-казино.

На совещании также был обсужден вопрос борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

«Вопрос игровой зависимости, с которой сталкиваются все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических видов, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Для противостояния этим вызовам в рамках Комплексного плана будут приобретены современные лаборатории, которые сократят сроки судебной экспертизы «синтетики», проведено дополнительное материально-техническое оснащение уполномоченных органов досмотровым и судебно-экспертным оборудованием. Наряду с этим необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя вред, наносимый наркотиками, а также популяризировать здоровый образ жизни», — подчеркнул заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.

Вице-премьер также отметил, что лудомания, как и наркомания, это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественного порицания. Этому способствует информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности, в том числе Национальной волонтерской сети.