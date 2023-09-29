Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга

Две суперзвезды мирового футбола могут встретиться еще раз на футбольном поле в товарищеском матче

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Как сообщает арабский журналист Али Алабдаллх в своем Twitter, некая международная маркетинговая компания планирует организовать в Китае товарищеский матч между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром». По данным источника, предполагается, что в этой игре должны будут участвовать два самых значимых футболиста современности - Криштиану Ронаду и Лионель Месси.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Роналду, в свою очередь, выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Самым запоминающимся противостоянием двух суперзвезд было знаменитое на весь мир "Эль-классико" когда аргентинский форвард защищал цвета каталонской «Барселоны», а Роналду играл за мадридский «Реал».

В последний раз Месси и Роналду играли между собой в январе этого года в столице Саудовской Аравии в товарищеском матче между французским клубом «Пари-Сен Жермен» и командой «Рияд Старз», составленной из футболистов клубов этой страны «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что Роналду установил новый мировой рекорд.