Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам

Спорт, Футбол
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Знаменитый португалец стал первым футболистом, не проигравшим в 1 001 матче

Фото: AVANT SPORTS / LEGION MEDIA

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, после игры «Аль-Насра» с «Персеполисом» (2:0) на счету 38-летнего футболиста была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья.

После этого португалец в составе команды из Эр-Рияда выиграл еще раз – у «Аль-Ахли» (4:3).

Из 1 001 матча без поражений на «Аль-Наср» пришлись 28 (всего у Роналду 33 игры за саудовский клуб), 284 – на «Манчестер Юнайтед» (всего – 346), 114 – на туринский «Ювентус» (всего – 134), 386 – на мадридский «Реал» (всего – 438), 21 – на лиссабонский «Спортинг» (всего – 31), 168 – на сборную Португалии (всего – 201).

Всего за карьеру форвард провел 1 183 игры на данный момент.

#рекорд #футбол #Роналду

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