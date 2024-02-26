Расположение трассовых медико-спасательных пунктов пересмотрели в Казахстане

По требованию транспортной прокуратуры МЧС принят новый нормативно-правовой акт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, годом ранее прокуратура перед правительством обозначила существующие организационные отраслевые проблемы, вносившие свой негативный вклад в высокий уровень дорожной смертности.

К одной из значимых проблем относилось невозможность оказания своевременной медико-спасательной помощи по принципу «золотого часа».

Этому способствовала нерациональная дислокация трассовых медико-спасательных пунктов.

На территории страны задействовано 40 трассовых пунктов, построенных и оборудованных более 10 лет назад в рамках государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан».

— Сегодня некоторые трассовые пункты вместо отдалённых и особо опасных участков располагаются вблизи населенных пунктов, где уже имеются больницы с соответствующим медицинским резервом. Единичные выезды бригад трассовых пунктов в течение одного месяца в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях в 2021-2023 годах наглядно подтвердили их недостаточную эффективность, – отметили в надзорном органе.

Наряду с этим, МЧС не обладало необходимыми полномочиями по передислокации таких пунктов. В стране утверждена методика определения мест по размещению и передислокации трассовых пунктов в виде нормативного правового акта.