Статьи Место встреч и разлук 11 ноября 2022 г. 0:00 Наталья Денисова Железнодорожный вокзал Кызылорды – не только одно из самых старых зданий (построен в 1905 году), но еще и часть истории, которая у города необычайно интересная. Вначале была крепость Когда-то на том месте, где сейчас стоит Кызылорда, находилась крепость Ак-Мечеть, заложенная Омар-ханом, правителем Кокандского ханства, как его форпост в 1820 году. В конце июля 1853 года эту крепость штурмом взяли русские войска под командованием генерала Василия Перовского. Населенный пункт переименовали в форт Перовский. Коканд пытался отбить крепость у русских военных, осада была в декабре того же года, и гарнизон крепости под руководством коменданта Ак-Мечети Огарева ее выдержал без особых потерь. В 1887 году форт стал уездным городом Перовском – центром Сыр-Дарьинского уезда. Здесь появились школы, предприятия, лавки, мастерские ремесленников. А к моменту сдачи в эксплуатацию железной дороги Оренбург – Ташкент в 1905 году в городе построили здание вокзала и депо. В октябре 1917 года в Перовске была установлена советская власть. В 1922-м городу возвращено название Ак-Мечеть. В 1925- м Ак-Мечеть переименовали в Кзыл-Орду, и сюда из Оренбурга была перенесена столица Казахской автономной республики. И по 1927 год столица республики в составе РСФСР находилась в Кзыл-Орде, затем ее перенесли в Алма-Ату. В советское время Кзыл-Орда была центром Кзыл-Ординской области – рисовой житницы Казахстана и нефтяного края. 17 июня 1997 года Указом Президента Казахстана транскрипция названия города изменена с Кзыл-Орда на Кызылорда, а названия области – с Кзыл-Ординская на Кызылординская. Конский волос в кирпичах Одно из красивейших зданий города – железнодорожный вокзал станции Кызылорда. Он возведен в 1905 году. На его постройку дал добро российский император Николай II, который 21 апреля 1901 года подписал Указ о строительстве Оренбургско-Ташкентской железной дороги протяженностью в 1 765 верст. Это была грандиозная стройка: на данной железной дороге было построено 72 станции, 159 разъездов и 17 крупных мостов! Руководителями стали знаменитые инженеры Урсати и Вяземский. Стоил проект, как это сейчас говорится, 130 миллионов царских рублей – гигантская по тем временам сумма. Что интересно, железную дорогу начали тянуть одновременно из Оренбурга и Ташкента, соединить ее планировалось в небольшой местности Кубек, «оно в 946 верстах от Оренбурга, а от Ташкента – 790 верст», как писали тогда в газетах. Вокзал Перовска из множества вокзалов дороги выделялся, все-таки Перовск в то время был крупным уездным городом, который надо было развивать. И железнодорожная артерия тут играла чуть ли не главенствующую роль. Здание вокзала прекрасно своей величавой строгой архитектурой, а еще качеством строительства. В Оренбурге для него сделали закаленный красный кирпич, его и в те годы, и сейчас уже по привычке люди называют «николаевский», по имени русского императора, затеявшего много важных строек. А в кирпич для здания вокзала добавляли конский волос – для увеличения прочности. Перекрытия у строения деревянные, кровля изначально была покрыта жестью. Вместе со зданием железнодорожного вокзала в городе появились депо, водокачка, первые дома для железнодорожников, административные здания. Кстати, те дома для железнодорожников, построенные более ста лет назад, и сейчас в отличном состоянии, они эксплуатируются, и даже малейших признаков ветхости этих зданий не наблюдается. Умели люди строить! Арена исторических событий Железная дорога, станция, депо, вокзал, начиная со стадии их строительства, дали населению низовий Сырдарьи работу. «Сырдарьинских киргизов», как говорится в источниках начала прошлого века, охотно брали на тяжелые работы, которые исправно оплачивались. И люди поняли, что за железной дорогой будущее, стали селиться ближе к ней. Как только был сдан в строй вокзал, стали прибывать в Перовск и на другие станции железной дороги Оренбург – Ташкент специалисты из городов России. Многие из них были с хорошим образованием, работали на станциях, почтамтах, в образовании, на открывавшихся заводах и фабриках. На станции Перовск тоже сложился крепкий коллектив, быстро перенявший революционный настрой железнодорожников России. И первыми революционерами присырдарьинских краев стали железнодорожники. До 1917 года они работали в подполье, а затем прямо в здании вокзала стали устраивать митинги. К слову, в советское время существовал даже музей революции в Перовске, он назывался музеем Селиверстова, по имени самого известного в этом краю революционера, и размещался в старинном парке железнодорожников. Позже его архивы и экспонаты передали в областной историко-краеведческий музей и госархив. Привокзальная площадь в Кызылорде несколько раз была реконструирована и с каждым разом становилась все просторнее и краше, а вот железнодорожный вокзал, хотя и пережил несколько реконструкций, сохранил свой первозданный вид. И это замечательно! Памятники истории помогают нам не потерять духовность и связь поколений. Сегодня здание железнодорожного вокзала Кызылорды внесено в реестр памятников истории и архитектуры региона и охраняется государством.