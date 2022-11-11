Место встреч и разлук

Железнодорожный вокзал Кызылорды – не только одно из самых старых зданий (построен в 1905 году), но еще и часть истории, которая у города необычайно интересная.

Вначале была крепость

Когда-то на том месте, где сейчас стоит Кызылорда, находилась крепость Ак-Мечеть, заложенная Омар-ханом, правителем Кокандского ханства, как его форпост в 1820 году.

В конце июля 1853 года эту крепость штурмом взяли русские войска под командованием генерала Василия Перовского. Населенный пункт переименовали в форт Перовский. Коканд пытался отбить крепость у русских военных, осада была в декабре того же года, и гарнизон крепости под руководством коменданта Ак-Мечети Огарева ее выдержал без особых потерь.

В 1887 году форт стал уездным городом Перовском – центром Сыр-Дарьинского уезда. Здесь появились школы, предприятия, лавки, мастерские ремес­ленников. А к моменту сдачи в эксплуатацию железной дороги Оренбург – Ташкент в 1905 году в городе построили здание вок­зала и депо.

В октябре 1917 года в Перов­ске была установлена советская власть. В 1922-м городу возвращено название Ак-Мечеть. В 1925- м Ак-Мечеть переименовали в Кзыл-Орду, и сюда из Оренбурга была перенесена столица Казахской автономной респуб­лики. И по 1927 год столица республики в составе РСФСР находилась в Кзыл-Орде, затем ее перенесли в Алма-Ату.

В советское время Кзыл-Орда была центром Кзыл-Ординской облас­ти – рисовой житницы Казах­стана и нефтяного края.

17 июня 1997 года Указом Президента Казахстана транс­крипция названия города изменена с Кзыл-Орда на Кызыл­орда, а названия области – с Кзыл-Ординская на Кызылординская.

Конский волос в кирпичах

Одно из красивейших зданий города – железнодорожный вокзал станции Кызылорда. Он возведен в 1905 году. На его постройку дал доб­ро российский император Николай II, который 21 апреля 1901 года подписал Указ о строительстве Оренбургско-Ташкентской железной дороги протяженностью в 1 765 верст.

Это была грандиозная стройка: на данной железной дороге было построено 72 станции, 159 разъездов и 17 крупных мостов! Руководителями стали знаменитые инженеры Урсати и Вяземский. Стоил проект, как это сейчас говорится, 130 миллионов царских рублей – гигантская по тем временам сумма. Что интересно, железную дорогу начали тянуть одновременно из Оренбурга и Ташкента, соединить ее планировалось в небольшой местности Кубек, «оно в 946 верстах от Оренбурга, а от Ташкента – 790 верст», как писали тогда в газетах.

Вокзал Перовска из множества вокзалов дороги выделялся, все-таки Перовск в то время был крупным уездным городом, который надо было развивать. И железнодорожная артерия тут играла чуть ли не главенствующую роль. Здание вокзала прекрасно своей величавой строгой архитектурой, а еще качеством строительства. В Оренбурге для него сделали закаленный красный кирпич, его и в те годы, и сейчас уже по привычке люди называют «николаевский», по имени русского императора, затеявшего много важных строек. А в кирпич для здания вокзала добавляли конский волос – для увеличения прочнос­ти. Перекрытия у строения деревянные, кровля изначально была покрыта жестью.

Вместе со зданием железнодорожного вокзала в городе появились депо, водокачка, первые дома для железнодорожников, административные здания. Кстати, те дома для железнодорожников, построенные более ста лет назад, и сейчас в отличном состоянии, они эксплуатируются, и даже малейших признаков ветхости этих зданий не наблюдается. Умели люди строить!

Арена

исторических событий

Железная дорога, станция, депо, вок­зал, начиная со стадии их строительства, дали населению низовий Сырдарьи работу. «Сырдарьинских киргизов», как говорится в источниках начала прошлого века, охотно брали на тяжелые работы, которые исправно оплачивались. И люди поняли, что за железной дорогой будущее, стали селиться ближе к ней.

Как только был сдан в строй вокзал, стали прибывать в Перовск и на другие станции железной дороги Оренбург – Ташкент специалисты из городов России. Многие из них были с хорошим образованием, работали на станциях, почтамтах, в образовании, на открывавшихся заводах и фабриках. На станции Перовск тоже сложился крепкий коллектив, быстро перенявший революционный настрой железнодорожников России. И первыми революционерами присырдарьинских краев стали железнодорожники.

До 1917 года они работали в подполье, а затем прямо в здании вокзала стали устраивать митинги. К слову, в советское время существовал даже музей революции в Перовске, он назывался музеем Селиверстова, по имени самого известного в этом краю революционера, и размещался в старинном парке железнодорожников. Позже его архивы и экспонаты передали в областной историко-краеведческий музей и госархив.

Привокзальная площадь в Кызылорде несколько раз была реконструирована и с каждым разом становилась все прос­торнее и краше, а вот железнодорожный вокзал, хотя и пережил несколько реконструкций, сохранил свой первозданный вид. И это замечательно! Памятники истории помогают нам не потерять духовность и связь поколений. Сегодня здание железнодорожного вокзала Кызылорды внесено в реестр памятников истории и архитектуры региона и охраняется государством.