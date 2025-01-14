Металлургия выбирает сильных Человек труда 14 января 2025 г. 0:30 12 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Ержан прошел путь от плавильщика до начальника цеха фото автора Нынче Ержан Есенбаев – начальник первого плавильного цеха Актюбинского завода ферросплавов. А ведь в школьные годы он не мог себе даже представить, что когда-то свяжет жизнь с металлургией: мать преподавала математику и физику в техникуме, отец, имея специальность инженера, долгие годы руководил водоочистными станциями. Так как родители были постоянно заняты, то воспитанием троих детей занимались в основном старики. Бабушка, к примеру, имея более сорока лет педагогического стажа, контролировала своевременное и добросовестное выполнение домашних заданий, а дедушка с удовольствием провожал, а затем приводил внуков из школы. Мечтая стать инженером, Ержан решил поступать в Казахский национальный технический университет им. Каныша Сатпаева. Дисциплина и любовь к точным наукам позволили ему легко осуществить давнюю мечту. – Я поступил на факультет металлургии. Новые знания с каждым днем увлекали все больше, как и выбранная отрасль промышленности. В 2012 году, вернувшись с дипломом из Алматы в родной город, по совету отца и моей тети Баян, которая ранее работала на Актюбинском ферросплавном заводе, устроился на градообразующее предприятие с большой славной историей. Как раз в День металлурга, – рассказывает Ержан Амирбекович. Начинал плавильщиком в первом плавильном цехе АктЗФ ТНК «Казхром», которая в свою очередь входит в состав ERG. На предприятии давно так сложилось: любой дипломированный специалист начинает трудовой путь с рабочей должности, с самых азов профессии. Большую благодарность сохраняет Ержан Есенбаев к своему первому наставнику – Болатбеку Капазовичу Еламанову, бригадиру печи № 16. Многому он научился также, работая бок о бок с другими старшими товарищами – Сакеном Башимовым, Туреханом Есеновым, Сагынаем Суюндыковым. Каждый из них всячески помогал начинающему коллеге, щедро делился дельными подсказками, которые помогали на первых порах набраться опыта. – Я с детства любил лето, но, отработав первое лето в металлургическом цехе, вдруг понял, что данное время года не так уж прекрасно. Из-за высоких температур адаптация была тяжелой. Если на улице +30, +40, то в цеху все 60 градусов. Очень жарко стоять у печи с расплавленным металлом. Многие мужчины физически не выдерживают такого испытания и по состоянию здоровья вынужденно увольняются. Только самые стойкие, подготовленные люди могут работать здесь. Это не каждому дано, поэтому очень рад, что ношу высокое звание металлурга, – говорит начальник плавильного цеха. После смены, требующей большой физической отдачи, всегда старался хорошо отдохнуть. С теплотой Ержан вспоминает: родные с пониманием относились к нему, давали возможность восстановиться перед следующим выходом на работу. В 2014 году Ержана Есенбаева назначили мастером. Еще через год доверили должность старшего мастера, в 2016 году он стал заместителем начальника цеха. На этом этапе ему хорошо помогали коллеги, имеющие солидный стаж: Мусабек Макашев, Бахытжан Курмангалиев, Талгат Каленов, Руслан Казбеков, Сабит Кайракбаев, Серикжан Жумагалиев. Работу совмещал с учебой в Павлодарском государственном университете имени Торайгырова и в 2018 году получил степень магистра металлургии. В 2020 году его перевели на Аксуский завод ферросплавов начальником плавильного цеха № 2. В начале минувшего года специалист вернулся в Актобе. Жизнь на производстве насыщенная. Первенец отечественной черной металлургии постоянно модернизируется. Одним из недавних проектов стала реконструкция плавильной печи № 12 первого плавильного цеха. Ее практически отстроили заново, оборудовали системой автоматического управления. Теперь всеми технологическими процессами можно управлять не выходя из пультовой. Ноу-хау мировой металлургии позволит увеличить объем производства за счет снижения потерь металла в составе шлака. Для сотрудников от этой модернизации одни плюсы: низкий зонт способствует безопасному нахождению у печи и предотвращению прямых выбросов на площадку. Труд металлургов становится максимально безопасным. В этих достижениях есть и частица труда начальника цеха Ержана Есенбаева. Его утро начинается с обращения ко Всевышнему с просьбой уберечь работников от травм и несчастных случаев. – Всегда прошу, чтобы мои работники приходили на работу целыми и невредимыми и такими же возвращались к родным семьям. Для меня важно здоровье членов нашего коллектива. У нас есть определенные задачи, производственные планы, это наша ежедневная рутина. Каждый новый результат вдохновляет работать все лучше и лучше. Не скрою, у меня были неудачные моменты, когда я не мог достичь определенной цели. Но всегда возвращаюсь к ее осуществлению с тем, чтобы вопреки всему закрыть вопрос и идти вперед, – признается руководитель плавильного цеха. Как уже было сказано, Ержан Есенбаев высоко ценит своих наставников, но и сам уже вполне в состоянии выступать в статусе ментора. Сегодня он охотно делится наработанными знаниями. Два года назад оказался в списке номинантов ежегодной неформальной премии «Персона «Казхрома», ему присвоили почетное звание «Потенциал «Казхрома». Это признание дает ему право вести за собой молодых. На недавнем Портале роста ERG-2024, прошедшем под девизом «Не стойте на месте, только вперед!», он поделился личным примером того, как выпускнику учебного заведения можно дорасти до начальника цеха. Посоветовал новобранцам компании быть выносливыми и терпеливыми, участвовать в научно-технических конференциях «Фабрики идей». – Когда я только устроился на завод, у меня был стереотип: чтобы стать бригадиром, надо отработать лет десять, а мастером – 15. Но это не так. Все зависит от того, как вы ухватите сам процесс. Нужно идти на шаг впереди остальных. Максимально взаимодействуйте со своими наставниками – это те люди, которые будут открывать дорогу вперед, передавать опыт. Опыт – это самое дорогое, что есть на рынке труда, – подчеркнул организатор металлургического производства. Студентом Ержан познакомился с будущей супругой Галией, которая училась с ним на одном факультете. Сегодня у них подрастают два сына и дочь. Не исключено, что кто-то из них продолжит династию металлургов Есенбаевых. #завод #инженер #рабочие профессии #Металлург #Ержан Есенбаев