Металлургия выбирает сильных

Нынче Ержан Есенбаев – начальник первого плавильного цеха Актюбинского завода ферросплавов. А ведь в школьные годы он не мог себе даже представить, что когда-то свяжет жизнь с металлургией: мать преподавала математику и физику в техникуме, отец, имея специальность инженера, долгие годы руководил водоочистными станциями.

Так как родители были постоянно заняты, то воспитанием троих детей занимались в основном старики. Бабушка, к примеру, имея более сорока лет педагогического стажа, контролировала своевременное и добросовестное выполнение домашних заданий, а дедушка с удовольствием провожал, а затем приводил внуков из школы.

Мечтая стать инженером, Ержан решил поступать в Казахский национальный техничес­кий университет им. Каныша Сатпаева. Дисциплина и любовь к точным наукам позволили ему легко осуществить давнюю мечту.

– Я поступил на факультет металлургии. Новые знания с каждым днем увлекали все больше, как и выбранная отрасль промышленности. В 2012 году, вернувшись с дипломом из Алма­ты в родной город, по совету отца и моей тети Баян, которая ранее работала на Актюбинском ферросплавном заводе, устроился на градообразующее предприятие с большой славной историей. Как раз в День металлурга, – рассказывает Ержан Амирбекович.

Начинал плавильщиком в первом плавильном цехе АктЗФ ТНК «Казхром», которая в свою очередь входит в состав ERG. На предприятии давно так сложилось: любой дипломированный специалист начинает трудовой путь с рабочей должности, с самых азов профессии.

Большую благодарность сохраняет Ержан Есенбаев к своему первому наставнику – Болатбеку Капазовичу Еламанову, бригадиру печи № 16. Многому он научился также, работая бок о бок с другими старшими товарищами – Сакеном Башимовым, Туреханом Есеновым, Сагынаем Суюндыковым. Каждый из них всячески помогал начинающему коллеге, щедро делился дельными подсказками, которые помогали на первых порах набраться опыта.

– Я с детства любил лето, но, отработав первое лето в металлургическом цехе, вдруг понял, что данное время года не так уж прекрасно. Из-за высоких температур адаптация была тяжелой. Если на улице +30, +40, то в цеху все 60 градусов. Очень жарко стоять у печи с расплавленным металлом. Многие мужчины физически не выдерживают такого испытания и по состоянию здоровья вынуж­денно увольняются. Только самые стойкие, подготовленные люди могут работать здесь. Это не каж­дому дано, поэтому очень рад, что ношу высокое звание металлурга, – говорит начальник плавильного цеха.

После смены, требующей большой физической отдачи, всегда старался хорошо отдохнуть. С теплотой Ержан вспоминает: родные с пониманием относились к нему, давали возможность восстановиться перед следующим выходом на работу.

В 2014 году Ержана Есенбаева назначили мастером. Еще через год доверили должность старшего мастера, в 2016 году он стал заместителем начальника цеха.

На этом этапе ему хорошо помогали коллеги, имеющие солидный стаж: Мусабек Макашев, Бахытжан Курмангалиев, Талгат Каленов, Руслан Казбеков, Сабит Кайракбаев, Серикжан Жумагалиев. Работу совмещал с учебой в Павлодарском государственном университете имени Торайгырова и в 2018 году получил степень магистра металлургии.

В 2020 году его перевели на Аксуский завод ферросплавов начальником плавильного цеха № 2. В начале минувшего года специа­лист вернулся в Актобе.

Жизнь на производстве насыщенная. Первенец отечественной черной металлургии постоянно модернизируется. Одним из недавних проектов стала реконструкция плавильной печи № 12 первого плавильного цеха. Ее практически отстроили заново, оборудовали системой автоматического управления. Теперь всеми технологическими процессами можно управлять не выходя из пультовой.

Ноу-хау мировой металлургии позволит увеличить объем производства за счет снижения потерь металла в составе шлака. Для сотрудников от этой модернизации одни плюсы: низкий зонт способствует безопасному нахождению у печи и предот­вращению прямых выбросов на площадку. Труд металлургов становится максимально безопасным.

В этих достижениях есть и час­тица труда начальника цеха Ержана Есенбаева. Его утро начинается с обращения ко Всевышнему с просьбой уберечь работников от травм и несчастных случаев.

– Всегда прошу, чтобы мои работники приходили на работу целыми и невредимыми и такими же возвращались к родным семьям. Для меня важно здоровье членов нашего коллектива. У нас есть определенные задачи, производственные планы, это наша ежедневная рутина. Каждый новый результат вдохновляет работать все лучше и лучше. Не скрою, у меня были неудачные моменты, когда я не мог достичь определенной цели. Но всегда возвращаюсь к ее осуществлению с тем, чтобы вопреки всему закрыть вопрос и идти вперед, – признается руководитель плавильного цеха.

Как уже было сказано, Ержан Есенбаев высоко ценит своих нас­тавников, но и сам уже вполне в состоянии выступать в статусе ментора. Сегодня он охотно делится наработанными знаниями. Два года назад оказался в списке номинантов ежегодной неформальной премии «Персона «Казхрома», ему присвоили почетное звание «Потенциал «Казхрома».

Это признание дает ему право вести за собой молодых. На недавнем Портале роста ERG-2024, прошедшем под девизом «Не стойте на месте, только вперед!», он поделился личным примером того, как выпускнику учебного заведения можно дорасти до начальника цеха. Посоветовал новобранцам компании быть выносливыми и терпеливыми, участвовать в научно-технических конференциях «Фабрики идей».

– Когда я только устроился на завод, у меня был стереотип: чтобы стать бригадиром, надо отработать лет десять, а мастером – 15. Но это не так. Все зависит от того, как вы ухватите сам процесс. Нужно идти на шаг впереди остальных. Максимально взаимодействуйте со своими наставниками – это те люди, которые будут открывать дорогу вперед, передавать опыт. Опыт – это самое дорогое, что есть на рынке труда, – подчеркнул организатор металлургического производства.

Студентом Ержан познакомился с будущей супругой Галией, которая училась с ним на одном факультете. Сегодня у них подрастают два сына и дочь. Не исключено, что кто-то из них продолжит династию металлургов Есенбаевых.