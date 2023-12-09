Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс

Минтранспорта рассматривает такую возможность, передает Kazpravda.kz
Жители Восточно-Казахстанской области обратились к министру транспорта Марату Карабаеву с просьбой увеличить количество авиарейсов из областного центра.
«Сейчас пассажиропоток на внутренних авиалиниях быстро растет: если в прошлом году перевезено 11 млн пассажиров, то в этом году уже 13,5 млн. Рост больше 20%. (…) Сейчас авиакомпании активно расширяют парк воздушных судов. В этом году закуплено 14 новых машин. Бизнес-модель в отечественной авиации строится на международных принципах, поэтому авиакомпании самостоятельно устанавливают стоимость билетов и самостоятельно приобретают самолеты», - сказал министр.
Для продолжения закупа бортов компании оптимизируют свою деятельность таким образом, чтобы больше зарабатывать на самых рентабельных маршрутах.
«Поэтому некоторые направления закрываются. Но мы, все же, попробуем снова открыть рейс «Усть-Каменогрск-Шымкент». Давайте посмотрим, есть ли такая возможность», - сказал Карабаев.