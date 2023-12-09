Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс

Фото: Минтранспорта РК

Жители Восточно-Казахстанской области обратились к министру транспорта Марату Карабаеву с просьбой увеличить количество авиарейсов из областного центра.

«Сейчас пассажиропоток на внутренних авиалиниях быстро растет: если в прошлом году перевезено 11 млн пассажиров, то в этом году уже 13,5 млн. Рост больше 20%. (…) Сейчас авиакомпании активно расширяют парк воздушных судов. В этом году закуплено 14 новых машин. Бизнес-модель в отечественной авиации строится на международных принципах, поэтому авиакомпании самостоятельно устанавливают стоимость билетов и самостоятельно приобретают самолеты», - сказал министр.

Для продолжения закупа бортов компании оптимизируют свою деятельность таким образом, чтобы больше зарабатывать на самых рентабельных маршрутах.