В течение десяти дней на ­междисциплинарной платформе на базе Южно-­Казахстанского университета им. М. О. Ауэзова ученые и преподаватели будут обсуждать вопросы формирования этнокультурного образовательного пространства как основы нацио­нальной культуры.

Программа Летней школы включает два ключевых модуля: этнокультурное образование в эпоху цифровой трансформации и современное состояние психологической службы в Казах­стане, включая анализ проблем, законодательных инициатив и перспектив ее развития. Участники мероприятия поделятся инновационными идеями, озна­комятся с передовым опытом ученых и практиков из стран СНГ и дальнего зарубежья в сфере педагогики и этнопедагогики в условиях стремительной цифровизации общества. Особое внимание будет уделено обсуждению актуальных вызовов этнокультурного образования и поиску путей их решения.

Во втором модуле особый акцент сделан на законодательные инициативы в области психологической помощи. Планируется всесторонний анализ текущего состояния дел в этой сфере. Участники обсудят проект закона «О психологической помощи и деятельности психолога», направленный на установление профессиональных стандартов, регламентацию работы специалис­тов и развитие службы в целом.

Летняя школа приурочена к 80-летию выдающегося ученого – доктора педагогических наук, профессора, почетного академика Академии педагогических наук Казахстана Асмы Ахметовны Калыбековой. За свою научную жизнь она воспитала сотни учеников и последователей, посвятивших себя исследованию роли народной педагогики в современном образовании.

Многие из них выступили на открытии школы, выйдя на связь из Германии, Великобритании, США.

Асма Калыбекова – автор фундаментальных трудов, среди которых – «Народная мудрость казахов о воспитании», «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы», «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов». Эти книги переведены на казахский, русский и английский языки, стали визитной карточкой казахстанской этнопедагогики и пользуются широкой популярностью в научной среде и не только.

На основе богатого теоретического материала автор показывает непреходящую ценность казахских народных традиций в воспитании и их влияние на формирование нравственных качеств личности. Особое внимание уделяется роли казахской семьи и традиций в развитии ребенка. Асма Калыбекова не только анализирует феномены народной культуры, но и дает практические рекомендации родителям и педагогам по их применению.

В 1996 году при ЮКГУ ­имени М. О. Ауэзова Асма ­Ахметовна инициировала создание проблемной лаборатории гуманитарного образования. С 2000 года возглавила Научно-исследовательский институт гуманитаризации образования и воспитания, в рамках которого была реализована программа «Этнокультурное образовательное пространство как основа возрож­дения и развития национальной культуры Казахстана». Она также стояла у истоков соз­дания кафед­ры общей педагогики и этнопедагогики, под ее руководством подготовлены десятки ученых.

Асма Ахметовна убеждена: народная педагогика не теряет своей актуальности.

– Значимость ее научной школы измеряется не только пуб­ликациями, но и тем, что она сформировала большое научное сообщество, – отмечает стипендиат программы «Болашақ» Шолпан Арзымбетова. – Мы все продолжаем начатое ею дело, сохраняя уважение к своим корням и педагогической традиции.

– Для меня книга «Народная мудрость казахов о воспитании» на английском языке – настольная, – добавляет профессор из Лондона Зауре Кабылбекова. – Как и другие труды Асмы Ахметовны, она передает живое слово воспитания, которое не заменить никакими концепциями.

Доктор педагогических наук, профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, стипендиат программы «500 ученых», выпускница Университета Дж. Вашингтона (США) Айжан Абибулаева – первая ученица Асмы Калыбековой, защитившая докторскую диссертацию под ее руководством.

– Вся научная деятельность Асмы Ахметовны посвящена сохранению и передаче культурного кода через воспитание, образование и личный пример, – подчеркивает она. – Народная педагогика – это фундамент, на котором строится не только наука, но и вся система воспитания.

Асма Калыбекова продолжает активную научную и педагогическую работу. Она уверена, что образование должно быть воспитательным по своей сути, и выступает за возвращение в учебные планы дисциплины «этнопедагогика».

– Народное воспитание – это уникальный опыт каждого народа, – говорит Асма Ахметовна. – Его нельзя игнорировать, ведь именно через него передаются ценности, нормы и моральные ориентиры. Без воспитания не может быть полноценного образования.