Международное сотрудничество

В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию Мухтар Тлеуберди провел переговоры с руководителями ряда международных организаций системы ООН в Женеве.

На встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Управлением ООН по правам человека. Стороны констатировали богатый опыт взаимодействия по совершенствованию национального законодательства в данной сфере и правоприменительной практике, а также значительный прогресс Казахстана в области прав человека.

Мухтар Тлеуберди проинформировал Верховного комиссара о политических реформах Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева, направленных на защиту прав и свобод человека.

Мишель Бачелет высоко оценила достижения и политические преобразования в нашей стране. Она также особо отметила помощь Казахстана в передислокации Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы.

Кроме того, глава МИД РК принял участие в специальном мероп­риятии, посвященном продвижению кандидатуры Казахстана в Совет ООН по правам человека на 2022–2024 годы. Министр рассказал о политических реформах в РК, внешнеполитических целях и приоритетах в право­человеческом направлении, а также представил добровольные обязательства нашей страны в случае избрания в Совет.

Участники дали высокую оценку проводимым Казахстаном реформам в области прав человека и выразили поддержку нашей кандидатуре.

С генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала Мухтар Тлеуберди обсудил вопросы укрепления многосторонней торговой системы, ход подготовки к предстоящей в конце года в Женеве 12-й Министерской конференции ВТО. Министр отметил, что Казахстан в качестве председателя конференции заинтересован в достижении значимых результатов на предстоящем глобальном мероприятии и готов внести конструктивный вклад в обсуждение актуальных вопросов переговорной повестки ВТО.

Нгози Оконджо-Ивеала в свою очередь отметила важность роли Казахстана в подготовке и проведении МК-12.

В ходе встречи c гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках его встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, проведенной в формате видеоконференции в мае этого года.

Казахстанская сторона выразила благодарность ВОЗ за поставки гуманитарной помощи в РК в виде медицинского оборудования и медикаментов во время пандемии и выразила готовность к совместной работе в области первичной медико-санитарной помощи.

Глава ВОЗ подтвердил готовность оказать содействие Казахстану в регистрации вакцины QazVac, для чего планируется направление в ближайшее время миссии ВОЗ в нашу страну.

На переговорах главы МИД РК с заместителем Генерального сек­ретаря ООН – Исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгае­ровой намечены перспективы дальнейшего взаимодейст­вия в области энергетики, транспорта, торговли, охраны окружающей среды, инноваций и городского развития.