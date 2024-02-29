Международного преступника задержали в области Абай

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он более 5 лет находился в розыске за убийство

Фото: Kazpravda.kz

Оперативники МВД с 19 по 27 февраля на территории страны задержали 87 разыскиваемых уголовных преступников. 17 из них – по запросу иностранных коллег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД. 

По словам официального редставителя МВД Шынгыса Алекешева, задержанные преступники водворены в ИВС.

Так, в области Абай задержан находившийся в международном розыске преступник. Он в 2018 году в Алматы в составе группы по предварительному сговору совершил убийство. Два его подельника ранее были установлены и осуждены.

В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту “Жибек жолы”. В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершил убийство трех человек.

В Жамбылской области задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за совершение квартирной кражи в особо крупном размере.

В Кызылорде задержан мужчина, который подозревается в похищении человека. По предварительным данным, в 1996 году злоумышленник в составе группы лиц, применив силу и посадив в машину, увез в неизвестном направлении двух человек. Соучастник преступления ранее был задержан сотрудниками полиции.

В Шымкенте задержан местный житель, который обманным путем, злоупотребляя доверием, пообещав поставить бензин по низкой цене, завладел деньгами знакомого. Ущерб составил почти 18 млн тенге.

В Алматинской области задержаны двое мужчин, которые избили и нанесли ножевое ранение иностранному гражданину.

Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц, добавили в МВД.

#казахстан #статистика #розыск #МВД #арест #преступники

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