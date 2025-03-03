Международный форум Астана пройдет 29-30 мая

В форуме примут участие главы государств и правительств, руководители компаний и академических кругов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29-30 мая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдёт Международный форум Астана (AIF), который продолжит свою миссию по содействию межгосударственному диалогу по вопросам международной дипломатии и сотрудничества.

В Форуме примут участие главы государств и правительств, руководители компаний и академических кругов для поиска практических решений наиболее актуальных проблем.

Участники этого года обсудят важнейшие вопросы, определяющие будущее международной системы, а также новые тенденции, влияющие на ключевые отрасли.

Программа разделена на три основные темы – внешняя политика и международная безопасность, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Она включает в себя сессии высокого уровня с главами государств и лидерами отрасли, а также более масштабные панельные дискуссии с участием известных экспертов и политиков.

Каждая сессия будет направлена на выработку новых взглядов на дипломатические, экономические и социальные вопросы, которые будут определять следующее десятилетие. Под темой «Объединяя идеи, создавая будущее» Форум этого года определит повестку для новой эры мультилатерализма и дипломатии.

Регистрация на мероприятие доступна по этой ссылке.