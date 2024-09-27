Спортсмены из 31 страны примут участие в турнире памяти Дениса Тена

3 и 4 октября вход для зрителей свободный

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 3 по 5 октября при поддержке Министерства туризма и спорта РК в спортивном комплексе «Барыс Арена» пройдет V Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge 2024», сообщает Kazpravda.kz

В турнире примут участие более 120 спортсменов из 31 страны, среди которых Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Анастасия Губанова Грузия), Старр Эндрюс (США), Алекса Ракич (Канада), Йе Куан и Ханна Лим (Южная Корея) и многие другие.

Соревнования будут проводиться в двух категориях – взрослой и юниорской, в одиночном катании и танцах на льду.

В числе приглашенных гостей - президенты федераций по фигурному катанию из Германии, Грузии и Канады.

Организатором турнира выступает общественный фонд «Фонд Дениса Тен». Расписание соревнований будет опубликовано на официальной странице организатора @denistenfoundation.

Вход для зрителей свободный: 3 и 4 октября - с 11:00 до 20:00.

5 октября в 19:30 состоится церемония награждения и гала-шоу. Билеты на гала-шоу можно приобрести в кассе Барыс Арена, а также на сайтах Тикетон, Zakazbiletov и Yandex Афиша.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады - 2014 Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в Алматы.