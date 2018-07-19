Общество
Денис Тен скончался после ранения ножом в Алматы
Жанат Тукпиев
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в больнице Алматы, передает Kazpravda.kz.

"Денис Тен скончался. Ему проводили операцию в городской больнице, и он скончался на операционном столе. Он потерял три литра крови. На месте присутствовали представители нашего министерства, начальник управления здравоохранения Алматы, родственники, друзья. По последним данным, МВД взяли вопрос под контроль и им удалось задержать преступников", – сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Как сообщили в ДВД города, сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления в Центральную клиническую больницу его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Денис Тен – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Общество , Технологии , Цифровизация
Солдаты-срочники теперь могут общаться с родителями по виде…
Общество , Здравоохранение , Образование , Технологии , Цифровизация
Идеи по половому воспитанию молодежи презентовали стартапер…
Общество
Рассылку о помощи от "соцфонда имени К. Токаева" распростра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]