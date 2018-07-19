Денис Тен скончался после ранения ножом в Алматы

Как сообщили в ДВД города, сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.



Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления в Центральную клиническую больницу его состояние оценивалось как крайне тяжелое.



По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.



Денис Тен – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.



Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.



Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в больнице Алматы, передает Kazpravda.kz "Денис Тен скончался. Ему проводили операцию в городской больнице, и он скончался на операционном столе. Он потерял три литра крови. На месте присутствовали представители нашего министерства, начальник управления здравоохранения Алматы, родственники, друзья. По последним данным, МВД взяли вопрос под контроль и им удалось задержать преступников", – сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.