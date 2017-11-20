​МФЦА презентован в Германии

Стоит сразу подчеркнуть, что представители европейского финансового мира проявили очень большой интерес к деятельности МФЦА и однозначно заверили в готовности сотрудничать с новым финансовым центром в сфере привлечения инвестиций, а также по линии управления активами и капиталом.

В ходе панельных сессий, которые прошли после презентации, бизнесмены обменялись мнениями и, как говорится, «по горячим следам» обсудили взаимовыгодные варианты сотрудничества. Инвесторы, в частности, отметили, что Казахстан – одно из наиболее динамично развивающихся молодых государств, имеющее позитивные успехи в международной сфере, и создание МФЦА должно придать дополнительный импульс экономическому развитию страны.

– Я считаю, что МФЦА сможет играть весьма значимую роль во всей Центральной Азии. Возможно, в будущем центр станет сотрудничать с финансовым центром Франкфурта.

Полагаю, немецкие компании-инвесторы выиграют от такого взаимодействия и смогут работать в Казахстане с крупнейшими банками. Это, конечно, даст больше ликвидности и приведет к тому, что в банковском секторе появятся новые инновационные услуги и продукты, – отметил региональный директор по странам Центральной и Восточной Европы Deutsche Bank Петер Тильс.

Такую же оценку финансовой структуре дал и председатель наблюдательного совета банка Rothschild Клаус Мангольд.

– Создается хорошая платформа не только для развития Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского бизнес-сообщества. Думаю, МФЦА – важный инструмент, который в скором времени начнет действовать. Что касается преимуществ, то Казахстан является членом ЕАЭС, Таможенного союза, имеет высококвалифицированные кадры, и, конечно же, ресурсы, – отметил Клаус Мангольд.

Выступивший перед участниками форума управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подробно рассказал бизнесменам, инвесторам и представителям государственных органов Германии и других стран Европейского союза обо всех преимуществах нового финансового центра, напомнив, что официальный запуск МФЦА назначен на 1 января 2018 года. Тогда же начнется регистрация компаний и активные операции по привлечению инвестиций.

– Ключевой особенностью МФЦА станет правовая система. Независимый суд финцентра и Международный арбитражный центр будут действовать на основе английского общего права, которое привычно инвесторам во всем мире и вызывает у них доверие. Важную роль в развитии рынка капитала в регионе призвана играть высокотехнологичная биржа МФЦА, на площадке которой состоится приватизация крупных инвестиционно привлекательных компаний, – подчеркнул Кайрат Келимбетов.

Он также отметил, что МФЦА воплотит в себе лучшие модели финансовых центров Нью-Йорка, Лондона, Сингапура и Дубая. Привлечь инвесторов в Казахстан призваны и специальные льготы, такие как упрощенный налоговый, трудовой и визовый режимы.

Что касается Германии, то, по данным Кайрата Келимбетова, большой интерес МФЦА вызывает сотрудничество с «Дойче Börze» – ведущей биржей в Европе, а также с такими институтами, как «Дойче Банк», «Коммерц банк» и другими структурами, которые обеспечивают развитие Франкфурта в качестве финансового центра.

В ходе визита в Германию делегация МФЦА также приняла участие в заседании престижной диалоговой площадки XXVII Frankfurt European Banking Congress, организованной ведущими финансовыми институтами Европы, где представители высокого уровня банковской сферы, политики и бизнеса обсудили текущие вызовы, риски и проблемы, их роль в мире политики и финансовых рынков. Кайрат Келимбетов провел двусторонние переговоры с руководством компаний Equinix Germany, Frankfurt Main Finance, BNP Paribas.