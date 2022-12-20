Михаил Козачков арестован на два месяца

Суд постановил санкционировать его содержание под стражей до 18 февраля 2023 года.

Фото: Kazpravda.kz

Журналист Михаил Козачков взят под стражу на два месяца до 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня в следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении Михаила Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд постановил санкционировать его содержание под стражей до 18 февраля 2023 года.

Иная информация касательно досудебного расследования, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия, добавили в пресс-службе.

Напомним, 18 декабря 2022 года Михаила Козачкова задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.