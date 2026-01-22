Миллиард на экспорте в Китай: имущество компании арестовали в ВКО

У главы компании арестовали бизнес-центр и недвижимость в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по ВКО завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz

На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.

Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы. При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.

Вместе с тем, фактически шли работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в КНР.

Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразилось в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.

«Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн. Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге. На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г.Алматы, автомашина LAND ROVER RANGE ROVER, 2 парковочных места, 2 земельных участка. С санкции суда на данное имущество наложен арест», – сказано в информации.

В ведомстве отметили, что ранее сотрудники Департамента пресекли незаконную деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования. Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.

Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.

