Миллионная растрата

Согласно информации, прокуроры проверили деятельность городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Результаты этой проверки выя­вили растрату в особо крупном размере. В 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы были приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге. Прокуратурой области начато досудебное производство по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», расследование поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по области Улытау. Ход расследования – на прокурорском контроле.