Министр культуры и информации встретилась участниками Молодежного театрального форума

Мероприятие посетили более двухсот режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков из разных стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Алматы проходит V Молодежный театральный форум стран СНГ, Балтии и Грузии.

Мероприятие предоставляет широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим театральным вопросам. За годы проведения он стал большим событием в деле сохранения театра, театральных традиций, единого культурного пространства и развитию культурных связей.

В рамках проекта министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с членами Международной конфедерации театральных союзов и председателями Союза театральных деятелей разных стран.

Министр выразила благодарность участникам V Молодежного театрального форума за вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества между странами, а также за популяризацию современного театрального искусства.

К слову, мероприятие уже посетили более двухсот режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Стоит отметить, что 9 июня 2024 года станет известно название лучшего спектакля форума. Победители примут участие на XVII Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль 2025 года.