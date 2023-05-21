Министр нацэкономики встретился с жителями Алматы

Во время рабочей поездки в город Алматы в рамках реализации Указа главы государства министр нацэкономики Алибек Куантыров встретился с жителями микрорайона Мамыр-5 Ауэзовского района, передает Кazpravda.kz со ссылкой на T elegram-канал пресс-службы ведомства.

Фото пресс-службы МНЭ РК

На сегодняшний день в районе актуальной остаётся проблема загруженности медицинских учреждений. Жители жалуются на дефицит узких специалистов.

Как подчеркнул министр, вопросу по обеспечению граждан необходимыми врачами и качественными медицинскими услугами уделяется особое внимание.

В 2022 году в мкр-не Мамыр-5 на строительство новой семейно-врачебной амбулатории из республиканского бюджета было выделено 670 млн тг. Здесь откроют отделение участковой службы, рассчитанное на 200 посещений, кабинеты для педиатров, гинекологов и узкопрофильных специалистов. Это позволит разгрузить действующую районную поликлинику. Работы завершены на 95%.

Далее глава МНЭ побывал в ДКРЕМ по городу Алматы. В ходе совещания были обсуждены основные направления работы Департамента. Министр поручил держать на постоянном контроле вопросы тарифообразования, ускорить заявки от субъектов естественных монополий в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" и усилить обратную связь с населением.

Также глава ведомства посетил головной офис "Даму". А. Куантыров был проинформирован о проделанной работе Фонда. В прошлом году по городу Алматы в рамках "Дорожной карты бизнеса" просубсидировано 1 703 проекта на сумму кредитов 87,4 млрд тенге. Прогарантировано 1 173 проекта на сумму гарантии 15,9 млрд тенге.

Кроме того, министр посетил Спортивный комплекс Sadu Arena. Объект расположен на площади более 6 тыс. кв. м и предназначен для проведения крупных соревнований по различным видам спорта. Здесь на постоянной основе оказывается поддержка спортсменам. Владельцем спортобъекта регулярно проводятся благотворительные турниры, учебно-тренировочные сборы на безвозмездной основе.