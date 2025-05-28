Генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Бишкеке, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В нем приняли участие главы оборонных ведомств ОДКБ, Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.

Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации, ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ.

Главами оборонных ведомств согласован План развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы. Этот документ разработан в целях реализации скоординированных организационных, технических и практических мероприятий, направленных на укрепление военной составляющей Организации.

Кроме того, решением Совета министров обороны ОДКБ утвержден План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2026 год.

На полях заседания участников Совета министров обороны ОДКБ принял Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ходе встречи глава государства поделился своим видением развития Организации в период кыргызского председательства, подчеркнув приоритеты укрепления безопасности, расширения взаимодействия между странами-членами и повышения эффективности механизмов коллективной обороны.

В тот же день главы оборонных ведомств государств-участников возложили цветы к вечному огню на площади Победы, почтив память героев Великой Отечественной войны.