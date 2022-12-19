Министр объяснил ухудшение качества связи в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане растет количество пользователей интернета и время проведения в сети. Об этом в Мажилисе заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Эти факторы, по его словам, влияют на качество Интернета в стране.

«Поступает много жалоб на низкое качество интернета. Мы признаем это. Но если остановиться на некоторых фактах, то, как вы знаете, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выхода бизнеса в онлайн, развития соцсетей и многого другого. Например, есть приложения TikTok, Youtube и другие. Они в полной мере используются почти всеми казахстанцами. Также в повседневной жизни таксисты смотрят видеоролики, глядя в свои телефоны во время ожидания на светофорах. В других отраслях экономики тоже используется интернет. В связи со всем этим значительно растет и использование интернет-трафика», - Багдат Мусин.

Министр отметил, что в Казахстане растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое люди проводят в сети. Эти факты являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи.

«Проводится работа по увеличению количества базовых станций. В свою очередь необходимо отметить проблему радиофобии среди населения, которая давно мешает развитию мобильной связи во всем мире. В нашем государстве также происходит резкое снижение качества связи из-за демонтажа базовых станций. То есть, без кардинального решения данной проблемы невозможно улучшить качество связи», - пояснил глава МЦРИАП.

В пример он привел ситуацию в Астане.

«К примеру, по проспекту Мангилик ел, условно из 100 базовых станций 20% мы ежедневно вынуждены менять месторасположение, потому что если хотя бы один житель дома будет против установки станции на крыше дома, то операторы вынуждены убирать её и устанавливать в другом месте, переставлять с одного здания на другое. Тем самым уменьшается качество связи. Наша работа не имеет эффективности. Поэтому мы хотим этот вопрос решить законодательно», - резюмировал министр.

