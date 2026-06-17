Стартовал прием заявок на госпремию «Дарын»

Общество

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Конкурс пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

На соискание премии претендуют граждане Республики Казахстан в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) с 17 июня по 17 сентября (включительно) 2026 года Министерством культуры и информации Республики Казахстан по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел 8, здание «Дом министерств» 14-подъезд, (электронный вариант) по почте daryn2026kz@gmail.com.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43 (в рабочие дни, с 9:00 ч. до 18:30 ч.).

Ознакомиться с правилами можно на сайте Министерства.

#заявки #госпремия #Дарын

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