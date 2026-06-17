Сабантуй собрал гостей

Общество
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

На острове Бейбітшілік состоялось открытие Сабантуя – зрелищного праздника, посвященного завершению весенних полевых работ.

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Праздник, организованный Татарским общественным центром области Абай, ОО «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» и Татарской школой искусств, традиционно прив­лек сотни жителей и гостей Семея.

Семьи с детьми, молодежь, представители этно­культурных объединений собрались у главной сцены. Воздух наполняли ароматы свежей выпечки и шашлыка с торговых рядов, доносились звуки баяна. У национальных подворий гости с интересом знакомились с татарскими традиция­ми, рассматривая предметы быта и делая памятные снимки.

Особое внимание привлекли выставки ремес­ленников, ретромотоциклов, находки краеведов и коллекция старинных самоваров. Любителей вкусной еды порадовало гастрономическое изо­билие. В ходе кулинарного конкурса хозяйки представили свои лучшие блюда национальной кухни, а состязание на лучший семейный дастархан поразило богатством и красотой украшенных столов. Гости с удовольствием пробовали традиционные угощения и узнавали рецепты.

Завершился Сабантуй красочным концертом, который собрал многочисленных зрителей у сцены даже в разгар солнечного дня. Звучали народные песни, виртуозные мелодии баянистов и гармонистов, зрители бурно аплодировали зрелищным танцевальным номерам. Жители и гости города наслаждались праздником, подпевая знакомым мелодиям и делая фотографии на память.

#регионы #праздник #гости #Сабантуй

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