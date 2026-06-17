Чеэсники написали книгу для детей

Общество
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в книге «Ветерок за окном» на понятных примерах объясняется опас­ность игры у открытого окна.

Фото: ДЧС ВКО

Издание, подготовленное на казахском и русском языках, рассчитано на чтение в семье, дошкольных учреждениях и младших классах. Его поддержали актеры Дарига Бадыкова и Олжас Абай, которые в видеообращении призвали родителей не оставлять малышей без присмотра.

Зоной повышенного внимания летом являются и места купания. Чаще всего дети травмируются на необорудованных берегах. На востоке страны из 12 загородных лагерей четыре расположены на Бухтарминском водохранилище и еще восемь возле рек и озер. Прежде чем выдать разрешение на их работу, чеэсники провели обследования дна, проверили спасательное оборудование, буйки, ограждения.

На днях спасатели побывали в оздоровительном центре в Уланском районе, где отдыхают ребятишки из детского дома. Сотрудники показали детворе, как преодолевать брод и тушить пожар, как правильно вести себя на водоеме.

Дали воспитанникам примерить боевку, познакомили с собаками-спасателями из кинологической службы. И подарили яркие поучительные книжки.

#дети #ЧС #ВКО #книга

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Необходим суверенный искусственный интеллект
Первичное звено медицины
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Искусственный интеллект на страже безопасности
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Как стартапы меняют жизнь
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
IT-сервисы для села
Ловушки от вредителей
Канадский опыт может пригодиться
Чтобы было тепло и уютно
Небо под контролем
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
В ритме воинской жизни
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
В выходные дороги под особым контролем
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

В Правительстве состоялось заседание Комиссии по реализации…
Стартовал прием заявок на госпремию «Дарын»
Сабантуй собрал гостей
Летний отдых со вкусом приключений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]