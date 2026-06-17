Чеэсники написали книгу для детей

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в книге «Ветерок за окном» на понятных примерах объясняется опас­ность игры у открытого окна.

Фото: ДЧС ВКО

Издание, подготовленное на казахском и русском языках, рассчитано на чтение в семье, дошкольных учреждениях и младших классах. Его поддержали актеры Дарига Бадыкова и Олжас Абай, которые в видеообращении призвали родителей не оставлять малышей без присмотра.

Зоной повышенного внимания летом являются и места купания. Чаще всего дети травмируются на необорудованных берегах. На востоке страны из 12 загородных лагерей четыре расположены на Бухтарминском водохранилище и еще восемь возле рек и озер. Прежде чем выдать разрешение на их работу, чеэсники провели обследования дна, проверили спасательное оборудование, буйки, ограждения.

На днях спасатели побывали в оздоровительном центре в Уланском районе, где отдыхают ребятишки из детского дома. Сотрудники показали детворе, как преодолевать брод и тушить пожар, как правильно вести себя на водоеме.

Дали воспитанникам примерить боевку, познакомили с собаками-спасателями из кинологической службы. И подарили яркие поучительные книжки.