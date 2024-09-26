Как казахстанские миротворцы служат на Голанских высотах

Инспекционная группа под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева посетила расположение казахстанского миротворческого контингента на базе Фауар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны РК

Заместитель министра обороны заслушал доклад командира национального контингента подполковника Жигера Аипова. За полгода службы казахстанские миротворцы провели 168 патрулирований в приграничных районах, 18 сопровождений персонала ООН, 13 выездов с целью обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и 30 медицинских эвакуаций.

Кроме того, группы быстрого реагирования 102 раза выезжали на место инцидентов.

В ходе визита генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провел переговоры с заместителем командующего миссией бригадным генералом Амитабхом Джа, который дал высокую оценку профессионализму казахстанских миротворцев.

Он подчеркнул, что организация повседневной жизни контингента, поддержание морального духа и дисциплины служат примером для других подразделений.

В расположении базы инспекционная группа детально проверила исправность техники, вооружения, общее состояние снаряжения и оборудования.

Замминистра также осмотрел жилые помещения и ознакомился с организацией питания в столовой. В ходе инспекции он посетил расположенный на территории миротворческой базы спортгородок с игровыми полями, крытым спортзалом, бассейном, где в свободное от службы время военнослужащие занимаются спортом для поддержания высокой физической формы.

Напомним, казахстанская миротворческая рота резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением» в количестве 139 военнослужащих выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня в соответствии с мандатом ООН.

На миротворческой базе Фауар на Голанских высотах состоялась торжественная церемония поднятия флага Республики Казахстан.