Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты

Международное сотрудничество
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Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет с территории Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар, сообщает Минобороны.

В расположение базы также доставлена военная техника и имущество, предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих.

Личный состав национального контингента занимается размещением и обустройством. Штаб роты проводит работу по приемке дел и уточнению функционала роты резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением».

– Все идет по плану. В воскресенье проведем занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку, – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей.

#миротворцы #Голанские высоты #Минобороны Казахстана

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