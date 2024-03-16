Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты

Фото: Минобороны РК

Военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет с территории Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар, сообщает Минобороны.

В расположение базы также доставлена военная техника и имущество, предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих.

Личный состав национального контингента занимается размещением и обустройством. Штаб роты проводит работу по приемке дел и уточнению функционала роты резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением».

– Все идет по плану. В воскресенье проведем занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку, – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей.