Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию в отрасли и меры по ускорению темпов роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Производство продуктов питания и напитков занимает 17,2% в структуре обрабатывающей промышленности, уступая только металлургии и машиностроению. По итогам первого полугодия 2025 года объем производства продуктов питания составил 1,8 трлн тенге. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 5,3 процентных пункта выше установленного плана.

Рост обеспечивается за счет мер государственной поддержки в виде субсидий за сдачу сельхозсырья на переработку (мясо, молоко, свекла и др.), на закуп сырья для производства сливочного масла и сыра, снижения ставки НДС на 70%, льготного кредитования на пополнение оборотных средств под 5% других. По сравнению с прошлым годом наибольший рост показали:

- сливочное масло (+10,4%),

- колбасные изделия (+10,8%),

- растительное масло (+20,3%),

- рыбная продукция (+34,4%).

Из-за сезонного фактора наблюдается снижение производства круп. В отдельных регионах зафиксировано сокращение объемов выпуска кондитерских изделий, консервов, сыров и творога. Как пояснил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, это в основном связано с перебоями в поставках сырья и ограничениями на рынках сбыта.

Производство напитков за полугодие составило 566,7 млрд тенге. Индекс физического объема вырос на 5%, что на 3,7 п.п. выше планового показателя. Зафиксировано снижение производства алкогольных напитков при одновременном росте производства безалкогольных – на 9,8%.