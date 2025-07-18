Минторгу поручили разобраться с ситуацией по рынкам сбыта в регионах

Экономика
199

При необходимости - перераспределить поставки между другими регионами

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию в отрасли и меры по ускорению темпов роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Производство продуктов питания и напитков занимает 17,2% в структуре обрабатывающей промышленности, уступая только металлургии и машиностроению. По итогам первого полугодия 2025 года объем производства продуктов питания составил 1,8 трлн тенге. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 5,3 процентных пункта выше установленного плана.

Рост обеспечивается за счет мер государственной поддержки в виде субсидий за сдачу сельхозсырья на переработку (мясо, молоко, свекла и др.),  на закуп сырья для производства сливочного масла и сыра, снижения ставки НДС на 70%, льготного  кредитования на пополнение оборотных средств под 5%  других. По сравнению с прошлым годом наибольший рост показали:

- сливочное масло (+10,4%),
- колбасные изделия (+10,8%),
- растительное масло (+20,3%),
- рыбная продукция (+34,4%).

Из-за сезонного фактора наблюдается снижение производства круп. В отдельных регионах зафиксировано сокращение объемов выпуска кондитерских изделий, консервов, сыров и творога. Как пояснил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, это в основном связано с перебоями в поставках сырья и ограничениями на рынках сбыта.

Производство напитков за полугодие составило 566,7 млрд тенге. Индекс физического объема вырос на 5%, что на 3,7 п.п. выше планового показателя. Зафиксировано снижение производства алкогольных напитков при одновременном росте производства безалкогольных – на 9,8%.

«Я уже говорил на прошлом заседании Правительства, что каждый отраслевой министр должен заниматься экономикой своих предприятий. Все предприятия отрасли надо знать детально и оперативно устранять барьеры, мешающие их росту. Ставлю задачу перед Министерством торговли и интеграции разобраться с ситуацией по рынкам сбыта в регионах и при необходимости перераспределить поставки между другими регионами. Министерству сельского хозяйства – доработать дорожную карту по производству продуктов питания с учетом вклада каждого крупного предприятия. Байтереку и Аграрной кредитной корпорации активизировать работу по заказу на инвестиции в производстве продуктов питания», – подчеркнул Серик Жумангарин.

 

#питание #продукты #регионы #производство

Популярное

Все
В Атырау свекла слаще
Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
Сохраняя бодрость духа
Комплексные меры – положительный результат
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
Уборка у обочины
Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
Трудна дорога в гору
Золото северных лесов
Так вперед, по тропе – навстречу судьбе…
Судьбы дороги разные...
Вспомните себя
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов
Стремиться к лучшему
Где родился, там и пригодился
Астана – креативная столица Центральной Азии
Пусть горизонты новые зовут
Новые обитатели огородов
У природы нет плохой погоды…
В Актау проходят съемки экодрамы «Қара бекіре»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
День работников рыбного хозяйства
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Казахстан повышает уровень жизни – Global Banking & Finance Review
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
Подельника «Дикого Армана» экстрадировали из ОАЭ
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау
Fatality: как уберечь ребенка от последнего шага
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».

Читайте также

Актуальные вопросы предпринимательства обсудили в Правитель…
Премьер дал ряд поручений по обеспечению экономического рос…
Премьер – об удвоении ВВП: Задача амбициозная, но достижимая
Крупный пакет реформ финансового законодательства готовится…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]