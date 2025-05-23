«С учетом завершения реконструкции и ремонта дорог, необходимо его нормативное содержание, для этого поэтапно внедряется платность в целях перехода на самоокупаемость. Сейчас действует 17 платных участков на 3,2 тыс. км. В прошлом году сборы за проезд составили 48 млрд тенге. В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км», - сказал глава Минтранспорта.