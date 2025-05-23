Об этом в ходе правительственного часа в Сенате сообщил министр транспорта Марат Карабаев, сообщает Kazpravda.kz
«С учетом завершения реконструкции и ремонта дорог, необходимо его нормативное содержание, для этого поэтапно внедряется платность в целях перехода на самоокупаемость. Сейчас действует 17 платных участков на 3,2 тыс. км. В прошлом году сборы за проезд составили 48 млрд тенге. В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км», - сказал глава Минтранспорта.
По его информации, ожидаемая сумма сборов за проезд по платным участкам составит более 100 млрд тенге.
«В перспективе рассматривается вопрос содержания всех дорог, приобретение техники и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора платности», - отметил Карабаев.