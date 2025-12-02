Фото: Минздрав

В закупочной кампании лекарств на 2026 год отмечается значительный рост прямых договоров, исключая дорогостоящих посредников, сообщает Kazpravda.kz

Количество позиций, приобретаемых по прямым контрактам, увеличилось с 159 до 432 наименований, сообщила сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Снижение предельных цен на 40 препаратов обеспечило экономию 15 млрд тенге.

Среди наиболее заметных снижений: будесонид — минус 738 млн тг; йопромид — минус 291,6 млн тг; инсулин деглудек — минус 522 млн тг.

Одновременно увеличивается объем закупок через международные организации — ПРООН, ЮНИСЕФ и др. На 2026 год через них приобретаются 43 наименования, что почти вдвое превышает объем 2025 года.

Были уже заключены договоры по 23 позициям. Снижение цен по 12 препаратам обеспечило экономию 11,95 млрд тенге.

Наибольший эффект достигнут по высокозатратным препаратам, поставляемым через ПРООН. В частности, цена на бевацизумаб снижена на 6,64 млрд тенге, также значительно уменьшены затраты на метотрексат — минус 757,4 млн тг; бендамустин — минус 268,6 млн тг; этанерцепт — минус 97,3 млн тг; карбетоцин — минус 97,9 млн тг; вакцину против гепатита B (ЮНИСЕФ) — минус 66,3 млн тг.

«Через партнерство с международными организациями Казахстан получил доступ к глобальным сниженным ценам на препараты, минуя дорогостоящих посредников», – отметила глава ведомства.

Применение нового механизма ценообразования обеспечило суммарную экономию порядка 36,2 млрд тенге при формировании плана закупа на 2026 год.

Все средства реинвестируются в расширение перечня препаратов в рамках ГОБМП и ОСМС, включая онкологические, кардиологические, орфанные позиции и расходные материалы для высокотехнологичной медпомощи.

Напомним, за 10 месяцев текущего года бесплатными лекарствами обеспечено свыше трех миллиона пациентов на общую сумму 219,7 млрд тенге. Об этом ранее сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании Правительства.