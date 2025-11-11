Минздрав: 3 млн казахстанцев охвачены бесплатным лекарственным обеспечением

Здравоохранение
92
Дана Аменова
специальный корреспондент

Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас препаратов на 21 млрд тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За 10 месяцев текущего года бесплатными лекарствами обеспечено свыше трех миллиона пациентов на общую сумму 219,7 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 до 262 млрд тенге.

«Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас препаратов на 21 млрд тенге, чтобы избежать перебоев в поставках. Государственные гарантии сохраняются в полном объеме – пациенты с хроническими заболеваниями (диабет, ДЦП, артрит и др.) продолжают получать лекарства бесплатно. Казахстан входит в число стран с самым высоким уровнем бесплатного лекарственного обеспечения в регионе», – проинформировали в ведомстве. 

Напомним, в Минздраве опровергли слухи о сокращении помощи больным ДЦП и диабетикам и заверили, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально-значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме. 

 

#Минздрав #бесплатно #лекарства #препараты

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Приоритетные задачи
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Системы водоснабжения запускают в СКО
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
В Мангистау выращивают африканского сома
Сенсационное серебро из Японии
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Когда в залоге даже детский сад
Жемчужина осеннего Шымкента
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Государственные инвестиции – основа рынка
Сила духа и воля к победе
Возникли сложности с поливом
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В РК подключат ИИ для выявления поддельных рецептов на лека…
Пострадавший в армии Ербаян Мухтар вернулся в Казахстан пос…
Минздрав опроверг слухи о сокращении помощи больным ДЦП, ди…
Акимат прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в селе А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]