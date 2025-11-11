Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас препаратов на 21 млрд тенге
За 10 месяцев текущего года бесплатными лекарствами обеспечено свыше трех миллиона пациентов на общую сумму 219,7 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz
По информации Минздрава, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 до 262 млрд тенге.
«Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас препаратов на 21 млрд тенге, чтобы избежать перебоев в поставках. Государственные гарантии сохраняются в полном объеме – пациенты с хроническими заболеваниями (диабет, ДЦП, артрит и др.) продолжают получать лекарства бесплатно. Казахстан входит в число стран с самым высоким уровнем бесплатного лекарственного обеспечения в регионе», – проинформировали в ведомстве.
Напомним, в Минздраве опровергли слухи о сокращении помощи больным ДЦП и диабетикам и заверили, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально-значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме.