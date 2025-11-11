Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За 10 месяцев текущего года бесплатными лекарствами обеспечено свыше трех миллиона пациентов на общую сумму 219,7 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 до 262 млрд тенге.

«Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас препаратов на 21 млрд тенге, чтобы избежать перебоев в поставках. Государственные гарантии сохраняются в полном объеме – пациенты с хроническими заболеваниями (диабет, ДЦП, артрит и др.) продолжают получать лекарства бесплатно. Казахстан входит в число стран с самым высоким уровнем бесплатного лекарственного обеспечения в регионе», – проинформировали в ведомстве.

Напомним, в Минздраве опровергли слухи о сокращении помощи больным ДЦП и диабетикам и заверили, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально-значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме.