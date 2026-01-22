Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



В соответствии с утверждённым графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций.



Основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медицинских организаций.



Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов.



Последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году.

Напомним, в целях усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций Минздрав рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности взамен текущей практики выдачи бессрочной лицензии.