Минздрав рассматривает введение пятилетнего срока лицензирования меддеятельности

Здравоохранение
64
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций Минздрав рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности взамен текущей практики выдачи бессрочной лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Планируется введение пятилетнего срока действия лицензии на медицинскую деятельность взамен бессрочного с обязательной переоценкой соответствия установленным стандартам. Мера направлена на регулярную оценку кадрового потенциала, материально-технической базы и качества оказываемых услуг.

Одновременно с января 2026 года исключается запрет на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в сфере здравоохранения в первые три года после их государственной регистрации.

Данная мера, уверены в Минздраве, позволит выровнять условия надзора и предотвратить накопление системных нарушений на ранних этапах работы медицинских организаций.

Кроме того,  ведомство совместно с АФМ и другими уполномоченными органами проводит комплексную ревизию деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, с оценкой целевого использования бюджетных средств.

На сегодня в РК зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, из них 8 803 государственных медорганизаций, 14102 частных субъектов здравоохранения. 

 

#Минздрав #срок #введение #лицензирование #меддеятельность

