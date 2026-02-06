По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель Сената Парламента РК, руководитель секретариа­та Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках ежегодной церемонии вручения премии имени шейха Заида «За человеческое братство», состоявшейся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото: пресс-служба Сената

В 2026 году лауреатами премии стали афганская правозащитница в сфере образования женщин и девочек Зарка Яфтали, палестинская гуманитарная организация Taawon, а также мирное Соглашение между Азербайджаном и Арменией. Видеообращение к лауреатам премии направил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением премии, отметив, что прогресс, достигнутый двумя странами на пути к мирному соглашению, знаменует поворотный момент историчес­кого масштаба.

– Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение – это не проявление слабости, а свидетельство силы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Было подчеркнуто, что Казахстан высоко ценит оказанное нашей стране доверие, в том числе решение провести один из ключевых этапов мирных переговоров в Алматы.

– Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на евразийском пространстве и за его пределами, – заявил

Касым-Жомарт Токаев.

В рамках рабочего визита руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев также принял участие в работе круглого стола премии имени шейха Заида «За человеческое братство» на тему «Обещание будущим поколениям», который объединил лауреатов премии, членов жюри, представителей международных организаций и молодежных лидеров.

Выступление Маулена Ашимбаева было посвящено опыту Казахстана в продвижении ценностей мира и межконфессионального диалога. Отдельный акцент был сделан на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий – меж­дународной инициативы нашей страны, которая по своей философии во многом созвучна идео­логии человеческого братства.

– Казахстан всецело поддерживает инициативы по укреп­лению человеческого братства и искренне разделяет ценности диалога, взаимного уважения и мирного сосуществования. В сентябре прошлого года в Астане состоялся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Его важным итогом стало принятие Астанинской декларации мира – 2025, в которую был включен ряд международных инициатив по дальнейшему укреплению межрелигиозного диалога. Духовные лидеры поддержали призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к формированию нового глобального движения за мир. Мы видим большие возможности для плодотворного сотрудничества в предстоящий период и готовы активно работать со всеми странами, институтами и людьми доброй воли по продвижению общечеловеческих ценностей и культуры взаимопонимания и сотрудничества, – отметил Маулен Ашимбаев.

О перспективах расширения казахстанско-эмиратского стратегического партнерства и развитии межпарламентского взаимодействия речь шла на встрече спикера Сената с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Аль-Гобашем. В числе приоритетных вопросов рассматривалась ключевая роль законодательных органов двух стран в сопровождении совместных проектов. Особое внимание в ходе беседы было уделено расширению инвес­тиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере цифровизации. Кроме того, стороны отметили совпадение подходов Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов к вопросам мира, доверия и

международной стабильности.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение последовательному укреплению отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он неоднократно подчеркивал, что Эмираты – наш надежный стратегический партнер. Казахстан и ОАЭ объединяют близкие подходы к развитию – умение сохранять традиции, культурную идентичность и сочетать их с устремленностью в будущее, инновациями и открытостью миру, – подчерк­нул Маулен Ашимбаев.

В ходе рабочего визита Мау­лен Ашимбаев также провел ряд встреч с генеральным сек­ретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом, руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой, председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламом Аллахшукюр Пашазаде, префектом Дикастерии по культуре и образованию при Святом престоле Хосе Толентину де Мендонсой, а также префектом Дикастерии по межрелигиозному диа­логу кардиналом Джорджем Кувакадом, вице-президентом крупнейшей японской организации светских буддистов «Сока Гаккай» Хироцугу Тэрасаки и экс-генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.