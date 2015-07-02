Миротворец

В издании рассказывается о путях урегулирования украинского кризиса, который в последние годы не сходит с первых полос газет и новостных лент мировых СМИ. Мировое сообщество внимательно следило за ходом развития как минской встречи в августе 2014 года, так и саммита в "нормандском формате" в Минске в феврале 2015-го. Многие знают, что Минск-2 изначально планировался в Астане, но могут и не догадываться о том, как в украинском процессе вдруг появилась столица Казахстана. На самом деле и Минск-1, и Минск-2, и многие другие подвижки в урегулировании украинского кризиса состоялись при посреднических усилиях Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Автор книги стал свидетелем активной деятельности Главы нашего государства, приведшей к перемирию на юго-востоке Украи­ны. Книга охватывает события от Майдана до февраля 2015 года.Украинский кризис, с самого начала выйдя за рамки регионального конфликта, стал одним из самых сложных вызовов XXI века. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что конфликт в Украине является следствием глобального кризиса, который уже вышел за пределы экономики и финансов, затронув социальные и политические аспекты жизнедеятельности международного сообщества.Действительно, украинский кризис – это не только противостояние на юго-востоке Украины, это целый блок политических, экономических, торговых, энергетических, культурных, межнациональных и других вопросов и проблем, требующих комплексного решения. В первую очередь встал вопрос взаимного доверия и понимания не только в самой Украине, но и за ее пределами, особенно в формате "Россия – Украина – Европейский союз".***Нурсултан Абишевич был прекрасно осведомлен о возможных рисках для Казахстана, но также четко понимал, что если не будет усилий со всех сторон, то не будет и мира, а это чревато еще большими потерями для всего международного сообщества. Поэтому он не упускал ни одной возможности, чтобы содействовать мирному процессу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Им искренне двигало твердое убеждение, что альтернативы мирному пути разрешения кризиса не существует и что только так можно остановить кровопролитие и приступить к политическим процессам, в том числе по стабилизации ситуации и последующему обустройству страны.…Если бы руководство Украины придавало первостепенное значение укреплению внутригосударственной стабильности, улучшению социально-экономического положения страны и единению ее народа, то такого раскола не произошло бы.***В Украине же мы наблюдали совсем другие процессы. Не успели еще утихнуть дикие времена 1990-х, как в стране образовались два разнополярных политических вектора: евроинтеграция и союзничество с Россией. При этом разнополярность до сих пор заключается не в том, что эти внешнеполитические векторы развития несовместимы (они-то как раз таки совместимы), а в том, что украинское руководство всегда пыталось лавировать между интересами двух крупных игроков: Европейского Союза и Российской Федерации – пытаясь не балансировать, а "урвать" у обеих сторон односторонние выгоды для себя. В результате Украина в целом как страна стратегически проиграла.***Очевидно, что В. Янукович до последнего момента ждал от Европы положительного решения об оказании финансовой помощи Украине, но ошибся и был вынужден приостановить евроинтеграцию. В то же время с украинской общественностью никакой разъяснительной работы не проводилось. Проект не выносился на широкое обсуждение, чтобы продумать тщательно его потенциальные выгоды и возможные риски. Наблюдалась оторванность действий власти от ожиданий народа, который уже наивно полагал, что после подписания Соглашения дело остается за малым, и чувствовал себя на пороге вступления в ЕС. По сути, когда уже в преддверии подписания В. Янукович направил проект Соглашения на дополнительную всестороннюю открытую экспертизу, он опоздал с этим решением примерно на полгода, был не понят западными партнерами и дал сигнал к действию для оппозиции.***Политический кризис в Украине приобрел крайние формы, спровоцировав радикальную часть уличных демонстрантов на силовое противостояние властям. Катализатором ожесточенных столкновений послужил принятый 16 января 2014 года Верховной Радой пакет законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции. Вспыхнули массовые беспорядки в центре Киева. В ряде регионов участникам митингов удалось взять под контроль здания областных администраций.В феврале 2014 года политический кризис в Украине перешел в более острую фазу, приведя страну к угрозе гражданской войны и территориального раскола.***Оперативные меры оппозиции, пришедшей к власти, по лишению регионального статуса русского языка, наряду с участившимися призывами об отмене внеблокового статуса Украины и начале процесса вступления в НАТО, только усилили недопонимание между Востоком и Западом этой страны.***Итоги референдума в Крыму так же, как и присоединение полуострова к Российской Федерации, не были признаны Киевом. Все разъяснения Москвы и ссылки на косовский прецедент в расчет не принимались. На Россию начали сыпаться обвинения Запада в аннексии Крыма и нарушении принципов международного права о территориальной целостности страны. США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций, которые предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в «черный список», а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.События развивались стремительно, хотя были попытки найти другие пути выхода из разрастающегося кризиса. При этом в информационном потоке, освещавшем происходящие события, также проскользнули сообщения о ряде телефонных разговоров, которые состоялись у Президента Казахстана с лидерами США, Германии, Великобритании и, прежде всего, России в период с 10 по 14 марта 2014 года. По сути, это был первый случай посреднических усилий Главы нашего государства в таком сложном геополитическом вопросе.***Ситуация вокруг Украины и России резко ухудшилась после трагической, потрясшей мир авиакатастрофы в Донецкой области Украины. 17 июля 2014 года разбился пассажирский самолет "Boeing-777" компании "Malaysia Airlines", совершавший рейс "Амстердам – Куала-Лумпур". Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа: всего 295 человек.***Вместе с тем вооруженное противостояние на Донбассе продолжалось. Гибли мирные жители. Какие-либо попытки урегулировать украинский кризис мирным путем были безрезультатны.По мнению многих наблюдателей, основное препятствие в решении кризиса вокруг Украины сформировалось в крайнем дефиците доверия между всеми его участниками, особенно между Россией и Западом. Это привело к тому, что не удавалось добиться даже минимальных компромиссов и ситуация все более осложнялась.Россия обвиняла Запад в организации в Украине государственного переворота и нарушении компромиссного соглашения между В.Януковичем и оппозицией от 21 февраля. В свою очередь Запад считал, что Россия стремится подчинить себе Украину. Западные лидеры полагали, что Россия стала непредсказуемой и, следовательно, опасной для современного миропорядка страной, и возлагали только на нее ответственность за сохранение напряженности в регионе.Ни Запад, ни Россия не были готовы к конструктивному диалогу, однако жесткий сценарий также был невыгоден ни одной из вовлеченных в конфликт сторон, так как стал бы открытым возобновлением "холодной войны".В этих условиях многие считали, что достижение не только стратегического компромисса, но и эффективных локальных соглашений выглядит маловероятным. При таких сложных обстоятельствах было очевидно, что какая-нибудь страна должна была взять инициативу в свои руки, иначе конфликт ужесточался бы и дальше. Понимал это и Глава нашего государства и, как я предполагаю, серьезно обдумывал сложившуюся ситуацию…Тем не менее стремление продолжить конструктивный диалог и перевести конфликт в русло мирных переговоров сохранялось. Об этом, в частности, свидетельствует телефонный звонок Премьер-Министра Итальянской Республики Маттео Ренци Президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву 29 июля 2014 года.***7 августа 2014 года Президент России В.Путин провел телефонные разговоры со своими коллегами по Таможенному союзу – президентами Казахстана и Беларуси, в ходе которых уведомил о причинах принятия Правительством РФ решения о вводе ограничений на ряд западных товаров.При этом в разговоре с Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым в прессе впервые появляется официальное предложение о проведении встречи на высшем уровне с участием президента Украины. В частности, сайт Акорды публикует следующее сообщение: "Главы двух государств обменялись мнениями о кризисной ситуации в Украине, а также о возможном принятии совместных шагов по проведению прямых переговоров с Президентом Украины в различных форматах, в том числе в рамках встречи с членами Таможенного союза и Украины или внеочередного заседания Совета глав государств СНГ". И такие шаги были предприняты.***Не скрою, что проблемным стал вопрос участия европейской стороны. Точнее, учитывая известные отношения Брюсселя с Минском, выглядело сомнительным участие во встрече в Минске Председателя Еврокомиссии Ж.М.Баррозу. Без него в столицу Беларуси не поехал бы и украинский президент.***Следует отметить, что 19 августа 2014 года Президент Казахстана, несмотря на свою загруженность и региональную поездку в Алматинскую область, переговорил по телефону с Председателем Европейской комиссии Ж. М. Баррозу. По итогам этого разговора стало известно, что глава Еврокомиссии поддержал предложение Казахстана о проведении 26 августа 2014 года в Минске встречи стран Таможенного союза, Украины и Европейского союза. При этом была достигнута договоренность о проведении в случае необходимости аналогичной встречи в Астане. Интересно, что данный разговор состоялся по инициативе европейской стороны. Это означает, что европейцы до последнего сомневались и советовались с Н. А. Назарбаевым по вопросу, как поступить в данном случае…***Отдельное серьезное значение Н. А. Назарбаев придавал необходимости организовать личную встречу президентов России и Украины В. Путина и П. Порошенко – первую их полноценную двухстороннюю встречу с момента избрания и вступления в должность главы украинского государства. И это намерение казахстанского лидера удалось.***Таким образом, минская встреча 26 августа 2014 года стала историческим событием. Впервые на высшем уровне в открытой форме начали обсуждаться вопросы, по которым ранее представлялось невозможным найти взаимоприемлемое решение.В последней декаде сентября и начале октября, по сообщениям СМИ, в зоне конфликта действительно шла политическая разрядка, хотя она и сопровождалась периодическими нарушениями перемирия…***...В октябре-ноябре 2014 года все процессы мирного урегулирования жестко натолкнулись на принципиальные позиции сторонников силового решения вопроса. Конфликт переходил в стадию эскалации. Соответственно, украинский вопрос входил в повестку дня практически всех международных мероприятий, в том числе и с участием Казахстана. Сбалансированный многовекторный внешнеполитический курс нашей страны подвергся новым вызовам на фоне неопределенности дальнейших перспектив в отношениях между Западом и Россией.Некоторые скептики говорили, что Казахстан, подписав Договор о Евразийском экономическом союзе, связал свое будущее с Россией и окончательно «закрыл дверь в Европу». Но они кардинально ошибались. Во-первых, Казахстан и Россию исторически связывают узы дружбы и добрососедства, основанные на стратегическом партнерстве и союзничестве, и Договор о ЕАЭС является лишь одним из элементов этого многогранного сотрудничества. Во-вторых, завершение переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК и ЕС (далее – СПС), объявленное в рамках рабочего визита Главы государства в Брюссель 9 октября 2014 года, четко продемонстрировало, что между Казахстаном и Европой не только не закрыты двери к сотрудничеству, но и открываются новые перспективы.***…Ноябрь 2014 года был не менее насыщенным по сравнению с октябрем 2014 года. Состоялись очень содержательные беседы Нурсултана Назарбаева с главой МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайером, Президентом Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Д. Буркхальтером, Президентом Чехии М. Земаном, Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ С. Нарышкиным в рамках их официальных и рабочих визитов в Казахстан. Месяц завершился официальным визитом Президента Республики Узбекистан И. Каримова в Астану…***В целом, Глава государства в беседе с швейцарским Президентом достаточно подробно обсудил украинский вопрос, как до этого с Ф.-В. Штайнмайером. Более того, полагаю, дорабатывая свою мысль о пошаговом плане действий по урегулированию украинского кризиса, озвученную на встрече с немецким министром, Н. А. Назарбаев уже в беседе с Д. Буркхальтером предложил следующую формулу: "Надо выложить то, что Россия говорит, то, что Украина говорит, то, что Европа говорит, и начинать искать компромиссы".…Разногласия Киева и непризнанных ДНР и ЛНР, их разные толкования Минских договоренностей, экономическая блокада Донбасса и другие внутренние и внешние факторы влияли на ситуацию на юго-востоке Украины, привели к эскалации конфликта и более ожесточенному противостоянию сил АТО и ополченцев.Выхода из обостряющейся ситуации никто не видел. Все понимали, что нужны переговоры, чтобы остановить кровопролитие, но не знали, что на них предлагать. Более того, необходимо было, чтобы кто-нибудь взял инициативу в свои руки, так как все вовлеченные в конфликт стороны либо не разговаривали между собой, либо "не слышали" друг друга на переговорах.Именно в этот период к Президенту Казахстана начали поступать просьбы стать таким инициатором мирных переговоров – посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом говорили на встречах в рамках форума АСЕМ в Милане, об этом говорили и Ф.-В. Штайнмайер, и Д. Буркхальтер.На брифинге по итогам Форума АСЕМ в Милане Президент Казахстана отметил, что подобные мероприятия предоставляют возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам с главами других государств. В частности, за полтора дня работы саммита Нурсултан Назарбаев провел двусторонние встречи с руководством Великобритании, Японии, Германии, Китая, Южной Кореи, Венгрии, Италии и Нидерландов.Показательно, что на всех этих двусторонних встречах европейских политиков интересовали оценки Президента Казахстана по украинскому вопросу и его мнение о возможных путях достижения перемирия на юго-востоке Украины.***…Глава государства в ходе беседы ознакомил французского президента с российским видением возможных путей урегулирования украинского кризиса. Они очень заинтересовали гостя из Франции. Можно даже сказать, что они окончательно побудили Ф. Олланда к началу более активного диалога с Президентом России В. Путиным…***В этом контексте интересным является заявление Ф. Олланда, сделанное на совместной пресс-конференции с Н. А. Назарбаевым в Астане: "Вначале необходимо достичь снижения словесной напряженности. Потом снижение напряженности должно перейти в конкретные действия на украинской территории… Мы договорились использовать поездки, механизмы, площадки диалога, чтобы добиться снижения напряженности, что позволило бы сохранить территориальную целостность Украины, гарантировать определенную автономность восточным регионам Украины, сделать так, чтобы украинская экономика начала выбираться из этого тяжелого положения, и при этом придерживаться соглашения о прекращении огня".***…Н. А. Назарбаев также проинформировал Ф.Олланда, что успел переговорить с В. Путиным и он готов принять Президента Франции. Более того, Глава нашего государства окончательно убедил французского гостя в необходимости встречи в Москве, так как это было важно и для восстановления европейско-российского диалога, и для продвижения урегулирования украинского кризиса.***Президенты Франции и России встретились 6 декабря 2014 года в 16.30 по московскому времени в аэропорту Внуково. Говорили по широкому спектру проблем: от Украины до Ближнего Востока, от поставки "Мистралей" до прекращения конфронтации между Европой и Россией.***Основная задумка Главы государства была в том, чтобы по отдельности встретиться и с П. Порошенко, и с В. Путиным, обсудить с ними возможные пути урегулирования украинского кризиса и предложить им какие-нибудь компромиссные механизмы разрешения конфликта, в том числе с учетом французского видения.19 декабря 2014 года состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Украины, на котором украинский глава вновь пригласил Н.А.Назарбаева посетить Украину с визитом.Таким образом, 22 декабря Президент Казахстана Н. А. Назарбаев по пути в Москву, где на следующий день должны были состояться очередные заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета, совершил визит в Украину. Состоялись его переговоры с Президентом Украины П. Порошенко и Премьер-министром этой страны А. Яценюком.***Сразу после этой встречи вся казахстанская делегация направилась в аэропорт Киева, откуда мы вылетели в Москву. График того дня был насыщен и еще не близился к завершению. По прибытии в Москву мы должны были разместиться и сразу же направиться в Кремль, где ожидалась двусторонняя встреча с Президентом России В. Путиным, и на которой Глава государства планировал предложить российскому коллеге возможный план действий по урегулированию украинского кризиса с учетом позиций Ф.Олланда и П.Порошенко. В этой связи прямо в самолете Н. А. Назарбаев начал обдумывать состоявшиеся в Киеве переговоры и «от руки» набрасывать компромиссные предложения по тем вопросам, по которым участники "нормандского формата" смогли бы принять взаимоприемлемые решения для запуска мирного процесса разрешения конфликта.***Другими словами, перед встречей с В. Путиным у Президента Казахстана уже сформировалась общая картина позиций почти всех сторон "нормандского формата" (России, Франции и Украины, за исключением Германии).***Но самым главным достижением визитов Главы государства в Киев и Москву стало то, что и П. Порошенко, и В. Путин выразили готовность встретиться в "нормандском формате" и обсудить все неурегулированные вопросы: по тем, где позиции совпадают, зафиксировать в итоговом документе; по тем, где сохраняются принципиальные разногласия в их формулировках, продолжить диалог и, при необходимости, разработать "дорожные карты" их согласования. В любом случае руководители МИДов должны были подготовить проект итогового документа встречи на высшем уровне, максимально его согласовать, а оставшееся внести на обсуждение глав государств.В качестве наиболее предпочтительного места проведения Саммита «нормандской четверки» собеседниками была предложена Астана. Президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для диалога в любое удобное время. Более того, на встрече с В. Путиным была предложена и возможная дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» – 15–16 января 2015 года. Началась работа по согласованию указанных сроков.В частности, сразу же по возвращении в Астану, то есть 24 января 2014 года, я связался с помощником Президента Украины Ю.Онищенко, и мы организовали телефонный разговор Н. А. Назарбаева и П. Порошенко. Украинская сторона, в развитие договоренностей, достигнутых в Киеве, поддержала предложенные сроки.Более сложной стала организация телефонных разговоров Главы государства с Президентом Франции и Канцлером Германии, так как в Европе начались рождественские праздники. С ними получилось связаться только 26 и 27 декабря 2014 года. Ф. Олланд в целом поддержал и саму идею встречи в "нормандском формате", и место проведения – Астану, и дату 15–16 января 2015 года.А. Меркель также согласилась с этой идеей, но выразила пожелание, что должен быть подготовлен действенный документ, который могли бы принять лидеры стран "нормандской четверки", чтобы достичь ощутимого результата, направленного на практическое урегулирование кризиса. Напомню, что Канцлер ФРГ была единственной, кто в деталях не был знаком с результатами работы Главы нашего государства, поэтому она еще скептически относилась к такой инициативе. Тем не менее, она проявила большую заинтересованность в подробном обсуждении украинского вопроса с Н. А. Назарбаевым, и предложила Президенту Казахстана в ближайшее время встретиться в Берлине, по возможности…***Таким образом, в последние дни уходящего 2014 года все стороны поддержали идею Нурсултана Назарбаева о проведении в ближайшее время встречи на высшем уровне в "нормандском формате". При этом Президент Казахстана не хотел афишировать это мероприятие, так как, несмотря на сжатые сроки, предстояла огромная подготовительная работа, и информационный шум был бы излишним. Кроме того, Н. А. Назарбаев не ставил перед собой цели "пропиариться" как посредник в украинском кризисе, а искренне желал посадить все вовлеченные стороны за стол переговоров и перевести конфликт в мирное русло.Вместе с тем первое сообщение о планируемой встрече в Астане сделал Президент Украины П. Порошенко, заявив 29 декабря 2014 года, что 15 января 2015 года примет участие в Астане во встрече лидеров Германии, Франции, России и Украины в так называемом «нормандском формате». Это было неожиданностью для нас, так как мы готовили ее в "закрытом режиме".V. Встреча в "нормандском формате": почему не Астана?Противоборствующие стороны в преддверии начала мирных переговоров в "нормандском формате" пытались получить тактические преимущества, включая распространение своего влияния на дополнительные территории, не ограничиваясь линией разграничения, отмеченной Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года.***В этих условиях весь январь и февраль 2015 года не прекращались переговоры, направленные на организацию встречи лидеров стран "нормандской четверки" с тем чтобы добиться прекращения огня в зоне конфликта и начать мирный процесс урегулирования кризиса.***...На встрече Н. А. Назарбаева и А. Меркель я увидел, что оба лидера предрасполагали к общению на основе взаимной симпатии, понимали друг друга с полуслова. Обоими двигало твердое намерение добиться урегулирования украинского конфликта исключительно мирным путем. Лидеры двух государств подчеркнули необходимость неукоснительной реализации Минских договоренностей всеми вовлеченными сторонами, что будет способствовать скорейшему мирному разрешению и укреплению доверия. Они вместе начали кропотливо искать решения по выходу из кризиса.***Интересным является то, что А. Меркель открыто спросила у Главы государства, принципиально ли проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» именно в Астане. И Президент Казахстана вполне честно ответил, что не принципиально. Действительно, более важным являлось не место проведения этой встречи, а сам факт ее проведения, так как нужны были переговоры, чтобы остановить кровопролитие, особенно среди мирных жителей, женщин и детей.***11 февраля в Минске вечером Президент России В. Путин, Канцлер Германии А. Меркель, Президент Франции Ф. Олланд и Президент Украины П. Порошенко начали работу в "нормандском формате".Переговоры продлились почти 16 часов. Лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины проводили консультации по украинскому урегулированию всю ночь. В последние часы к ним присоединилась спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Х. Тальявини. Завершилась встреча утром следующего дня – 12 февраля.***В тот же день, 12 февраля, А. Лукашенко, в знак уважения того, что именно Казахстан стал инициатором этой встречи, позвонил Президенту нашей страны и проинформировал его об итогах переговоров в «нормандском формате», состоявшихся в Минске. Н. А. Назарбаев поблагодарил за информацию и поздравил его с прекрасной организацией встречи, а также успешным завершением переговоров.Но примечательным стал звонок Канцлера ФРГ А. Меркель на следующий день – 13 февраля…***При этом не все детали состоявшегося разговора были представлены общественности. Думаю, читателю будет интересно узнать, что А. Меркель, учитывая близкие доверительные отношения, в самом начале разговора стала разъяснять, почему было принято решение провести саммит в "нормандском формате" в Минске, а не в Астане.***14 февраля 2015 года Главе государства позвонили президенты России В. Путин и Украины П. Порошенко.***Как видно из этих сообщений о телефонных разговорах, Президент Казахстана не ограничился тем, что встреча в "нормандском формате" все же состоялась. Глава государства продолжал работать со своими коллегами из стран «нормандской четверки», чтобы и дальше их побуждать к неукоснительной реализации Минских договоренностей.***Конфликт на юго-востоке Украины – это большая трагедия украинского народа. Мало кто ожидал, что этот кризис перешагнет ту грань, за которой человеческая жизнь теряет цену. По данным ООН, в зоне конфликта погибли более 6 тысяч человек, десятки тысяч ранены, свыше 1,5 миллиона мирных граждан стали беженцами.В Казахстане с глубоким сопереживанием воспринимают события в Украине. И лично для Главы государства Украина совсем не чужая страна. Мы хорошо знаем, что молодость Н. А. Назарбаева прошла в Украине, и там остались его друзья и знакомые.Президент Казахстана неоднократно заявлял, что альтернативы мирному решению конфликта на юго-востоке Украины не существует. Наша страна будет продолжать активное участие в общей работе по разрешению украинского кризиса исключительно мирным путем. Нельзя допустить срыва реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Мирный исход этого кризиса принесет облегчение всем. «Любая война рано или поздно заканчивается миром». И это должны понимать все, кто в силах остановить бессмысленное кровопролитие на юго-востоке Украины. Все вовлеченные в конфликт стороны несут высокую ответственность перед своими народами, перед будущими поколениями.Почему именно в Астане сегодня ищут ключи к решению украинского кризиса? Почему именно к Нурсултану Абишевичу обращаются, чтобы решать самые сложные проблемы международной повестки дня?Потому что Президент Казахстана уже давно известен как политический тяжеловес и влиятельный политик мирового масштаба. Он одинаково легко говорит с Востоком и Западом, его репутация признанного миротворца и «честного политического менеджера» вне подозрений. К его спокойному голосу всегда внимательно прислушиваются мировые политики. Его ценят. Ему верят.***...Н. А. Назарбаев упорно, шаг за шагом продвигает идеи мирного сосуществования и взаимного доверия.Миссия продолжается.