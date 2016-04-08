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​Мироустройство художника
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Слова немецкого мыслителя Гете о том, что «скульп­тура справедливо становится высоко потому, что она отвращает человека от всего, что не существенно для него», также справедливо будет отнести к нынешней выставке, организованной дочерью художника Марией Житковой и Государственным музеем искусств им. А. Кастеева.

Алексей Четвериков (1956–2015), член Союза художников Казахстана известен прежде всего как талантливый скульптор. Военный по профессии, он на протяжении всей жизни много и увлеченно создавал, своим творчеством развивая и возвышая искусство Казахстана. Природная теплота и фактура дерева наиболее привлекали мастера, позволяя ему воплощать общечеловеческие качества и свои представления о мироустройстве. Например, особым настроем проникнут «Портрет жены художника Натальи Леонидовны», в котором звучит пронзительное чувство благодарности и преклонения перед Женщиной.

Не меньшей динамикой и поэтикой наполнены композиции из мрамора. Торжественность этого камня давала художнику возможность проявить живые чувства и глубокие размышления о тайнах создания мира – «Эпоха», «Флора». В живописных и графических работах автор также стремился наиболее правдиво рассказать о своем видении окружающего мира, будь то портрет или пейзаж.

Своим многогранным творчеством Алексей Четвериков сродни мастерам средневековья, утверждают искусствоведы. Минувшие эпохи служили для него источником творческого самовыражения. Пример тому – воспроизведение им старинных техник при изготовлении шкатулок, мелкой пластики. Здесь автор творчески решил не только художественный замысел, но и сложные технические задачи потайных замочков, спрятанных в конструкции изделий. Применение эмали, полудрагоценных камней свидетельствует о неуспокоенности мастера в постижении основ искусства и качеств материа­ла. Пасхальное яйцо и резные фигурки из кости, представленные в экспозиции, еще раз продемонстрировали неповторимый талант Алексея Четверикова, его уникальное умение растворяться в материале, извлекая спрятанную в нем высокую красоту.

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