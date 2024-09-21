Объединились и молокозавод запустили

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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Меняется отношение сельчан к производственной кооперации

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Успешные примеры кооперации создают мотивацию, подвигают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств к объединению сил, совместному решению общих проблем.

Одним из реальных воплощений идеи кооперации, более того – мечты сельчан, у кого на подворье есть дойные буренки, а также сельхозпредприятий, разводящих коров, стал молокозавод, выросший на окраине села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области. Сам по себе этот объект не особенно примечателен – ни размерами, ни другими внешними признаками, но именно в его стенах удалось осуществить переработку местной сельхозпродукции.

Владельцем молокозавода является сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Нур-А», чье рождение напрямую связано с идеей налаживания переработки. Как рассказала председатель СПК Гульбаршын Кожахмет, в 2016 году в Астраханском районе к решению объединить свои силы и скооперироваться пришли хозяева 21 ЛПХ (личного подсобного хозяйства) и еще двух ТОО.

В цехе молокозавода производится фасовка готовой продукции

После того как удалось пройти все организационные формальности и официально зарегистрировать сельхозкооператив, энтузиасты нового дела получили кредит и приобрели на него мини-завод с мощностью переработки сырого молока в одну тонну. Освоили и наладили его работу, но тут выяснилось, что имеющегося объема производства недостаточно – хозяйства готовы сдавать в разы больше сырья. Поэтому со временем была закуплена другая технологическая линия мощностью уже до восьми тонн.

– Выпускаем шесть видов готовой молочной продукции, – рассказывает председатель СПК Гульбаршын Кожахмет. – Это пастеризованное молоко (жирностью 2,5 и 3,2%), кефир, сметана, творог, сыр адыгейский и масло сливочное. Все названное отправляется в сеть магазинов и на крупные рынки Астаны. Наша продукция является натуральной, экологически чистой и пользуется хорошим спросом у покупателей.

Запуск пусть даже небольшого молокозавода дал мультипликативный эффект. Так, жители Первомайки, Новочеркасского и Егындыколя получили возможность ежедневно сдавать надоенное на подворьях молоко и получать за него стабильную оплату.

Расчет производится два раза в месяц. При оценке молока берется во внимание его жирность. Кроме физических лиц, сдатчиками молока являются ТОО «Федоренко и К» и ТОО «Аскон».

В общем, сформировался молочный кластер, который уже приносит ощутимые результаты. Самые главные из них заключаются, пожалуй, в следующем: сельские жители обрели занятость и стабильный доход, город – хорошего качества молочную продукцию.

Впрочем, есть еще одно безусловное обретение: появление пусть небольшого, но очень востребованного производства вдохнуло в село жизнь, улучшило настроение местных жителей. Вывод отсюда простой – такого рода мини-заводы крайне необходимы сегодня в сельской местности.

Что касается СПК «Нур-А», то в нем работает небольшой профессиональный коллектив. Кроме руководителя Гульбаршын Кожахмет, в него входят: технологи Неля Белякова и На­талья Потерба, фасовщики Александр Кузько и Руслан Исабаев. Их усилиями и создается тот самый продовольственный пояс, благодаря которому жители столицы имеют в любое время года большой выбор всевозможных пищевых продуктов на прилавках в торговой сети.

#молочная продукция #молокозавод #Нур-А

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