Продукт высокого спроса

В ТОО «ПО «Кокше-Цемент» из года в год повышают качество выпускаемой продукции

фото из архива предприятия

На датском оборудовании

Предприятие было введено в эксплуатацию в 2017 году с участием казахстанских и иностранных инвесторов, что позволило внедрить в его работу передовые технологии и стандарты. Ежегодная проектная мощность завода, на которую ему еще предстоит выйти, – 2 млн тонн цемента марки 400.

В ТОО «ПО «Кокше-Цемент», оснащенном оборудованием датской технологической компании FLSmidth & Co.A⁄S, применяется так называемый «сухой» метод производства цемента, считающийся наиболее эффективным в плане энергопотребления и экологической безопасности. Сырье – известняк, аргелит, кварцевый песок – у предприя­тия свое. Извне закупаются лишь гипс, уголь, железная руда и дизтопливо.

Директор завода Болат Оспанов отмечает, качество цемента ТОО «ПО «Кокше-Цемент» очень высоко, и это подтверж­дается экспертными лабораторными исследованиями. Более того, уже на следующий год здесь планируют выпускать цемент марки 500.

В планах предприятия до конца года произвести 500 тыс. тонн клинкера, 300 тыс. тонн цемента. Завод медленно, но верно идет к выходу на проектные параметры. И возникающие сбои в технологической цепочке здесь успешно учатся устранять свои­ми силами.

На продукцию товарищества спрос есть. Покупают его преж­де всего строительные компании из Астаны, Кокшетау, Павлодара. Добавим, что цемент акмолинского предприятия оказался востребован на возобновившемся строительстве ЛРТ в столице.

На заводе трудятся 570 человек. Средняя заработная плата рабочих – 230 тыс. тенге. Они обеспечены трехразовым бесплатным питанием, живут в благоустроенном общежитии, им выдается спецодежда, а вахтовиков бесплатно доставляют на работу и обратно.

Тем не менее, рассказывает руководитель отдела кадров Жанар Амиргалиева, в ТОО «ПО «Кокше-Цемент» на сегодня 158 открытых вакансий. Нужны водители, слесари-ремонтники, электромонтеры...

На предприятии занимаются и подготовкой кадров. В нынешнем году заключили меморандум с Высшим агротехническим колледжем села Шагалалы Зерендинского района для подготовки слесарей по контрольно-­измерительным приборам и автоматике, а также механиков.

ТОО «ПО «Кокше-Цемент» продолжает традиции шефства и благотворительности. К примеру, с самого открытия помогают селу Заозерному района Биржан сал: организуют подвоз питьевой воды сельчанам, регулярно откачивают септики. Помогают и сельской школе. А зимой берут на себя очистку дорог.

В ТОО есть своя пожарная команда. В прошлом году она выезжала на тушение пожара в близлежащие села. В 2023-м безвозмездная помощь населению была оказана на 8 млн, в этом году – на 7,7 млн тенге. Миллион тенге завод выделил пострадавшим от нынешних весенних паводков.

О наболевшем

Многие годы у жителей района Биржан сал вызывает нарекания состояние дороги, которая идет от Щучинска в Степняк и дальше – в села Кенащи и Заозерное. Сельчане, связывающие разрушение дороги со снующими по ней самосвалами, говорят об этой проблеме на сельских сходах, обращаются в акимат района.

Проехав от Степняка до ТОО «ПО «Кокше-Цемент», мы и сами недавно убедились, что поездка по грейдеру, усеянному глубокими ямами и рытвинами, – то еще испытание. На разбитой и раскисшей от бесконечных дождей дороге нам встречались и грузовики, и цементовозы…

Директор предприятия Болат Оспанов называет плохое состояние дороги проблемой и для завода. Из-за нее с предприятием отказались сотрудничать уже две строительные компании.

В заводской лаборатории

– Мы выполняем свою работу – производим цемент, который нужен стране. Мы должны его выпустить и продать, чтобы выплатить заработную плату рабочим, налоги государству. В прошлом году, кстати, в виде налогов заплатили более одного миллиарда тенге, за нынешние полгода – 487 миллионов тенге. Может быть, скажу крамольную вещь: если качественно, с учетом фактических нагрузок отремонтировать трассу, ей не будет страшен никакой автотранс­порт, – говорит глава ТОО.

Дорогу ремонтировать будут

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Кулакова, средний ремонт дороги областного значения Степняк – Кенащи – Валиханово нач­нется с 2026 года. Это один из этапов большой дорожной реконструкции, начатой в 2022 году.

Третий год капитально ремонтируется автотрасса Щучинск – Степняк протяженностью более 100 км. Строи­тели «одели» в асфальт уже более 30 км. В следующем году ­объект планируют сдать в эксплуатацию.

Примечательно, что капремонт дороги Щучинск – Степняк, по которой пойдут и карьерные грузовики, строи­тели выполняют с учетом допустимой нормы нагрузки на асфальтовое покрытие. Но как быть с нарушителями, попирающими все правила и нормы, перевозя груз весом вдвое больше положенного? Владимир Кулаков сообщил, что по окончании ремонта на участке появит­ся автоматизированная станция измерения.

Здесь вся работа завода, как на ладони

Добавим, что 33-километровый участок от села Кенащи до ТОО «ПО «Кокше-Цемент» – уже дорога районного значения.

В минувшую пятницу в Кокшетау провел встречу с населением министр транспорта РК Марат Карабаев. Он отметил, что штрафы для водителей самосвалов с перевесом начинаются от 180 тыс. и доходят до 3,5 млн тенге – но это текущее положение дел. В новом положении, которое ведомство готовит для обсуждения в Парламенте с целью закрепления законодательно, дело только административным наказанием водителю самосвала не ограничится.

Помимо водителя-нарушителя, проверка и штрафные санкции кос­нутся и грузоотправителя, и заказчика, и, наконец, ожидающего этот груз подрядчика. И если какое-либо предприятие из этого списка более 30 раз будет оштрафовано, оно лишится лицензии, в том числе и на недропользование, подчеркнул глава Минтранспорта.

Вклад в решение проблемы

С целью снижения нагрузки на многострадальную дорогу руководство ТОО «ПО «Кокше-Цемент» думает открыть в Кокшетау оптово-розничную торговую базу. У предприятия имеется парк собственных вагонов. По железной дороге здесь планируют отправлять крупные партии цемента в 2–5 тыс. тонн.

И в Кокшетау доставлять цемент будут по железной дороге, хотя это довольно сложно логистически: вагоны пойдут в областной центр через Ерейментау и Астану. В перспективе планируют такую же базу открыть в столице.

К 2025 году руководство ТОО намерено перебазировать в Кокшетау бетоносмесительную установку, 10 силосов (склад для хранения цемента) по 2 тыс. тонн. При положительном раскладе удастся продавать цемент в областном центре не только мешками, но и цементовозами.

Резюмируя сказанное, Болат Оспанов отметил, что завод работает, планируя стратегию развития. После промежуточного планового ремонта здесь будут стремиться увеличить объемы производства. Если к концу года удастся выдать 500 тыс. тонн клинкера, сформируется его запас. А это стартовый материал на следующий год, чтобы основательно подойти к грядущему строительному сезону.