Продукт высокого спроса

В ТОО «ПО «Кокше-Цемент» из года в год повышают качество выпускаемой продукции
На датском оборудовании
Предприятие было введено в эксплуатацию в 2017 году с участием казахстанских и иностранных инвесторов, что позволило внедрить в его работу передовые технологии и стандарты. Ежегодная проектная мощность завода, на которую ему еще предстоит выйти, – 2 млн тонн цемента марки 400.
В ТОО «ПО «Кокше-Цемент», оснащенном оборудованием датской технологической компании FLSmidth & Co.A⁄S, применяется так называемый «сухой» метод производства цемента, считающийся наиболее эффективным в плане энергопотребления и экологической безопасности. Сырье – известняк, аргелит, кварцевый песок – у предприятия свое. Извне закупаются лишь гипс, уголь, железная руда и дизтопливо.
Директор завода Болат Оспанов отмечает, качество цемента ТОО «ПО «Кокше-Цемент» очень высоко, и это подтверждается экспертными лабораторными исследованиями. Более того, уже на следующий год здесь планируют выпускать цемент марки 500.
В планах предприятия до конца года произвести 500 тыс. тонн клинкера, 300 тыс. тонн цемента. Завод медленно, но верно идет к выходу на проектные параметры. И возникающие сбои в технологической цепочке здесь успешно учатся устранять своими силами.
На продукцию товарищества спрос есть. Покупают его прежде всего строительные компании из Астаны, Кокшетау, Павлодара. Добавим, что цемент акмолинского предприятия оказался востребован на возобновившемся строительстве ЛРТ в столице.
На заводе трудятся 570 человек. Средняя заработная плата рабочих – 230 тыс. тенге. Они обеспечены трехразовым бесплатным питанием, живут в благоустроенном общежитии, им выдается спецодежда, а вахтовиков бесплатно доставляют на работу и обратно.
Тем не менее, рассказывает руководитель отдела кадров Жанар Амиргалиева, в ТОО «ПО «Кокше-Цемент» на сегодня 158 открытых вакансий. Нужны водители, слесари-ремонтники, электромонтеры...
На предприятии занимаются и подготовкой кадров. В нынешнем году заключили меморандум с Высшим агротехническим колледжем села Шагалалы Зерендинского района для подготовки слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также механиков.
ТОО «ПО «Кокше-Цемент» продолжает традиции шефства и благотворительности. К примеру, с самого открытия помогают селу Заозерному района Биржан сал: организуют подвоз питьевой воды сельчанам, регулярно откачивают септики. Помогают и сельской школе. А зимой берут на себя очистку дорог.
В ТОО есть своя пожарная команда. В прошлом году она выезжала на тушение пожара в близлежащие села. В 2023-м безвозмездная помощь населению была оказана на 8 млн, в этом году – на 7,7 млн тенге. Миллион тенге завод выделил пострадавшим от нынешних весенних паводков.
О наболевшем
Многие годы у жителей района Биржан сал вызывает нарекания состояние дороги, которая идет от Щучинска в Степняк и дальше – в села Кенащи и Заозерное. Сельчане, связывающие разрушение дороги со снующими по ней самосвалами, говорят об этой проблеме на сельских сходах, обращаются в акимат района.
Проехав от Степняка до ТОО «ПО «Кокше-Цемент», мы и сами недавно убедились, что поездка по грейдеру, усеянному глубокими ямами и рытвинами, – то еще испытание. На разбитой и раскисшей от бесконечных дождей дороге нам встречались и грузовики, и цементовозы…
Директор предприятия Болат Оспанов называет плохое состояние дороги проблемой и для завода. Из-за нее с предприятием отказались сотрудничать уже две строительные компании.
В заводской лаборатории
– Мы выполняем свою работу – производим цемент, который нужен стране. Мы должны его выпустить и продать, чтобы выплатить заработную плату рабочим, налоги государству. В прошлом году, кстати, в виде налогов заплатили более одного миллиарда тенге, за нынешние полгода – 487 миллионов тенге. Может быть, скажу крамольную вещь: если качественно, с учетом фактических нагрузок отремонтировать трассу, ей не будет страшен никакой автотранспорт, – говорит глава ТОО.
Дорогу ремонтировать будут
По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Кулакова, средний ремонт дороги областного значения Степняк – Кенащи – Валиханово начнется с 2026 года. Это один из этапов большой дорожной реконструкции, начатой в 2022 году.
Третий год капитально ремонтируется автотрасса Щучинск – Степняк протяженностью более 100 км. Строители «одели» в асфальт уже более 30 км. В следующем году объект планируют сдать в эксплуатацию.
Примечательно, что капремонт дороги Щучинск – Степняк, по которой пойдут и карьерные грузовики, строители выполняют с учетом допустимой нормы нагрузки на асфальтовое покрытие. Но как быть с нарушителями, попирающими все правила и нормы, перевозя груз весом вдвое больше положенного? Владимир Кулаков сообщил, что по окончании ремонта на участке появится автоматизированная станция измерения.
Здесь вся работа завода, как на ладони
Добавим, что 33-километровый участок от села Кенащи до ТОО «ПО «Кокше-Цемент» – уже дорога районного значения.
В минувшую пятницу в Кокшетау провел встречу с населением министр транспорта РК Марат Карабаев. Он отметил, что штрафы для водителей самосвалов с перевесом начинаются от 180 тыс. и доходят до 3,5 млн тенге – но это текущее положение дел. В новом положении, которое ведомство готовит для обсуждения в Парламенте с целью закрепления законодательно, дело только административным наказанием водителю самосвала не ограничится.
Помимо водителя-нарушителя, проверка и штрафные санкции коснутся и грузоотправителя, и заказчика, и, наконец, ожидающего этот груз подрядчика. И если какое-либо предприятие из этого списка более 30 раз будет оштрафовано, оно лишится лицензии, в том числе и на недропользование, подчеркнул глава Минтранспорта.
Вклад в решение проблемы
С целью снижения нагрузки на многострадальную дорогу руководство ТОО «ПО «Кокше-Цемент» думает открыть в Кокшетау оптово-розничную торговую базу. У предприятия имеется парк собственных вагонов. По железной дороге здесь планируют отправлять крупные партии цемента в 2–5 тыс. тонн.
И в Кокшетау доставлять цемент будут по железной дороге, хотя это довольно сложно логистически: вагоны пойдут в областной центр через Ерейментау и Астану. В перспективе планируют такую же базу открыть в столице.
К 2025 году руководство ТОО намерено перебазировать в Кокшетау бетоносмесительную установку, 10 силосов (склад для хранения цемента) по 2 тыс. тонн. При положительном раскладе удастся продавать цемент в областном центре не только мешками, но и цементовозами.
Резюмируя сказанное, Болат Оспанов отметил, что завод работает, планируя стратегию развития. После промежуточного планового ремонта здесь будут стремиться увеличить объемы производства. Если к концу года удастся выдать 500 тыс. тонн клинкера, сформируется его запас. А это стартовый материал на следующий год, чтобы основательно подойти к грядущему строительному сезону.