Нужны нормальные дороги, а не направления

До конца года в ЗКО после капитального ремонта начнет действовать трасса республиканского значения Казталовка – Жанибек – граница РФ

фото Оксаны Катковой

Даже с четко выверенной стратегией и огромными ресурсами страна не сможет развиваться, имея вместо хороших дорог лишь направления. С учетом геополитической обстановки Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Европой и Азией, подчеркнул Глава государства Касым-­Жомарт Токаев в нынешнем Послании народу Казахстана и поручил в рамках укрепления транзитного потенциала страны уделить особое внимание темпам и качеству дорожного строительства.

В этом году на дорогах Западно-Казахстанской области ведутся беспрецедентные по масштабам и объемам финансирования работы, которым не помешали даже весенние паводки. Пример тому – завершение главного дорожного долгостроя.

Автострады с твердым покрытием, которая бы соединяла южные, самые отдаленные районы региона с областным центром, до недавних пор не было вообще. До Уральска жители Жанибекского и Бокейординского районов добирались по грунтовой дороге 12–14 часов. И это при хорошей погоде. В распутицу же некоторые участки были абсолютно непроходимыми.

Решение проблемного вопроса вроде бы сдвинулось с «мертвой» точки в 2018 году. В рамках капитального ремонта автодорог Казталовка – Жанибек – граница РФ и Онеге – Бисен – Сайхин планировалось отремонтировать отрезок в 245 км. Строительно-дорожные работы, начавшиеся в 2019-м, должны были завершиться три года спустя.

Сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались по разным причинам. То не хватало выделенных средств, то появлялись трудности с поставками инертных материалов. На темпах работ сказался и карантинный режим в пандемию.

Масштабный проект требовал постоянного внимания руководства области и Правительства, управления, что называется, в «ручном» режиме. Так, было решено помимо местных инертных материалов и битума завозить их также из России, сокращая при этом время на поставку и транспортные расходы.

В прошлом месяце торжественно ввели в строй участок протяженностью 42,2 км – с 95-го по 138-й км автодороги республиканского значения Казталовка – Жанибек – граница РФ третьей категории.

Подрядчик, ТОО «Теміржол жөндеу», завершил работы по устройству дорожного полотна, увеличив его ширину с шести до восьми метров, установив 17 водопропускных труб, необходимые скотопрогоны. Была нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Определено место для строительства дорожно-эксплуатационного пункта для содержания данного участка, к которому подведены коммуникации.

Еще продолжаются работы по укреплению обочин, обустройству съездов. В рамках проекта предусмотрено строительство площадки для отдыха с установкой эстакады и модульных санитарно-гигиенических узлов. В ближайшее время на новой дороге появятся автобусные павильоны. Только с начала нынешнего строительного сезона в осуществлении проекта на данном участке было задействовано свыше 80 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 150 человек дорожных рабочих.

Завершаются работы и на втором участке трассы Казталовка – Жанибек – граница РФ с нулевого по 95-й километр. Как отметил заместитель директора Западно-Казахстанского областного филиа­ла НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов, ТОО «Uniserv» планирует сдать дорогу уже в октябре. А к концу года откроется проезд по обновленной дороге Онеге – Бисен – Сайхин. В целом на капитальный ремонт этих объектов было выделено 81,7 млрд тенге, из которых 19 млрд пришлось на этот год.

Нынешний весенний паводок внес существенные коррективы в график работ дорожных строи­телей, заметно отодвинув их начало. Вода стояла в резервах (вдоль дорог. – Прим. авт.) до конца июня. На трассе рес­публиканского значения Подстепное – Федоровка – граница РФ были участки, полностью смытые водной стихией.

– В прошлом году были подготовлены объездные участки, чтобы с начала сезона сразу приступить к основным работам по реконструкции трассы. Но техника не могла зайти на объездные дороги, они стояли в воде. С мая до середины июля компания-подрядчик занималась устранением разрушений. Переувлажненный грунт насыпи вынимали и отсыпали участки оптимальным грунтом, – рассказал Мирлан Насипов. – Тем не менее сроки завершения работ, запланированные на этот год, не пересматривались. Подрядные компании добавили технику и персонал. Корректировки проек­там не требуется.

Работы по реконструкции трассы находятся в самом разгаре. На сегодня на участках задействовано свыше 180 единиц спецтехники и более 200 рабочих и представителей инженерно-технического персонала. В целом строителям, кроме обновления дорожного полотна, предстоит обустроить три транспортные развязки, два мостовых сооружения, уложить порядка 80 водо­пропускных труб.

Одна из дорожных развязок соединит магистрали Самара – Шымкент и Подстепное – Федоровка – граница РФ, что позволит транзитному транспорту не заезжать в пригородный населенный пункт – село Подстепное. Как отметили в местном филиале НК «КазАвтоЖол», проект по реконструкции планируется завершить во второй половине следующего года. В целом на эти цели выделено порядка 47 млрд тенге, 16 из которых подрядчики намерены освоить до конца текущего года.

О безопасности республиканской трассы Атырау – Уральск, необходимости ее реконструкции с обустройством разделительной полосы для встречного движения западноказахстанцы говорят уже много лет подряд. К сожалению, осуществление масштабного проекта вновь отодвигается на неопределенное время. В связи с дефицитом бюджета приостановлена разработка проектно-сметной документации.

На днях в рамках рабочей поезд­ки в регион министр транс­порта РК Марат Карабаев ознакомился с текущим состоянием дороги и вынес предложение по проведению среднего ремонта ряда ее участков.

В целом по региону 73% дорог республиканского значения находятся в удовлетворительном состоянии. К концу года этот показатель будет увеличен.

С каждым годом финансирование строительства и ремонта дорог как местного, так и респуб­ликанского значения увеличивается. Хорошие дороги нужны для экономики страны, развития транзитного потенциа­ла. Но в первую очередь – это безопас­ность наших граждан. Вместе с тем, по словам специалистов областного филиала НК «КазАвто­Жол», состояние трасс зависит от многих факторов.

– Дорожные работы проходят пятиступенчатый контроль качества. Все наши замечания подрядчики учитывают, нарушения устраняют, – говорит собеседник. – Мы принимаем дорогу, соответствующую всем нормативным требованиям. Но в стандартах также прописана и допустимая нагрузка на ось. Эти требования нередко нарушают как местные компании-перевозчики, так и транзитные многотонные грузовые фуры. Из общего потока даже при визуальном определении перегруза транспортные инспекторы могут проверить только малую часть автомашин. Поэтому внесено предложение о необходимости установки на основных магист­ралях автоматизированной сис­темы взвешивания.

На сегодняшний день совмест­но с местными исполнительными органами и транспортной инспекцией определены места их установки. В скором времени этот проект планируется довести до конца. Штрафы за «перегруз», разбивающий асфальт, будут выписываться автоматически.

На сегодня протяженность сети дорог республиканского значения в Западно-Казахстанской области составляет 1 349 км. За год в эту категорию добавился семикилометровый дорожный участок от села Подстепного до областного центра, включающий в себя мост через Урал и пойменный мост. Как отметили в ведомстве, решение принято, чтобы в дальнейшем провести реконструкцию данных объектов дорожной инфраструктуры за счет республиканского бюджета. Такое поручение дал Президент в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область.