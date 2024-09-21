Информационный сервис ARMIA.KZ улучшит взаимодействие армии с гражданами

– Сервис имеет встроенный искусственный интеллект, обеспечивающий быстрый поиск данных и ответы на часто задаваемые вопросы. К примеру, любой родитель может зайти сюда, найти воинскую часть, в которой служит их ребенок, и увидеть распорядок, место дисло­кации, номера телефонов командиров и офицеров-воспитателей, – сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Одним из аспектов профилактической деятельности является взаимодействие с Комитетом солдатских матерей. Их представители имеют круглосуточный доступ во все воинские части.

Во всех воинских частях и подразделениях действует система контроля за личным составом, которая осуществляется посредством систем «Напарник», «Пирамида», «Жауынгерлік дос», сервиса переговоров с родными по телефону «Отбасымен бейнеқоңырау», алгоритма практических действий по профилактике правонарушений, гибели, травматизма среди военнослужащих.

По всем противоправным вопросам и возможным коррупционным проявлениям каждый военнослужащий может обратиться в профилактические кабинеты, позвонить на телефоны доверия, действующие в Министерстве обороны. Кроме того, служебные помещения, в том числе казармы, оснащены видеокамерами для онлайн-наблюдения за поведением военнослужащих, для чего в штаты введены должности операторов.

На регулярной основе в войсках проводятся профилактические декады, акции, месячники, анонимное анкетирование, психологические тренинги. Ежедневно осуществляются осмотры с участием медицинских работников и командиров разного ранга для выявления, в числе прочего, телесных повреждений. В этих случаях немедленно осуществляется вызов сотрудников военной полиции, военно-следственного управления. Проводится разбирательство.

Также ведется мониторинг социальных сетей, функционируют различные чаты, куда включены родители солдат.

– Несмотря на проводимую работу, в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных утверждения. Первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис – о наличии якобы дедовщины среди личного состава, – отметил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Необходимо понимать, что армия – это эксплуатация боевой техники, учения, тренировки, проведение стрельб, маневров и маршей. Военнослужащие имеют дело с реальными боевыми средствами. Анализ ситуации, по словам спикера, показал, что основными причинами гибели и травматизма военнослужащих являются неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, нарушение мер безо­пасности при эксплуатации техники, ДТП во внеслужебное время, болезни. Случаются также суициды и попытки к ним на почве семейных неурядиц.

– Если обратиться к статистике, то количество преступ­лений на почве неуставных взаимоотношений за последние три года в Вооруженных силах снизилось на 28%. В этом году зарегистрировано 13 таких фактов, – резюмировал вице-министр.