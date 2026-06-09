Мировая элита ведет борьбу за Кубок Казахстана

Актобе на 11 дней превратился в мировую шахматную столицу. Сейчас здесь проходит международный фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича – Aktobe Open 2026», собравший внушительный состав из 210 интеллектуалов, представляющих 21 страну.
Статус соревнований подчеркивает участие 25 гроссмейстеров, среди которых признанные мировые звезды. Стартовый список возглавляют гроссмейстеры Андрей Есипенко (Россия) и Ван Хао (Китай), имеющие солидный международный рейтинг 2684 и являющиеся регулярными участниками супертурниров. Нашим гроссмейстерам предстоит тяжелейшая конкуренция. Честь Казахстана защищают Денис Махнев, Эдгар Мамедов, Рамазан Жалмаханов и Казыбек Ногербек. Последний, к слову, в статусе чемпиона мира среди юниоров до 20 лет уже прочно закрепился в составе национальной элиты.
Нынешний турнир посвящен памяти выдающегося международного арбитра Владимира Дворковича, внесшего огромный вклад в развитие судейской системы. На церемонии открытия его сын, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, особо отметил, что проведение мемориала в Казахстане не просто сохраняет профессиональное наследие, но и серьезно укрепляет международный статус всего региона. Первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов также подчеркнул значимость Aktobe Open как ключевого элемента национального календаря, дающего нашей талантливой молодежи бесценный опыт встреч с сильнейшими соперниками планеты без необходимости выезда за рубеж.
Фестиваль, проходящий с 2019 года, в нынешнем сезоне включен в систему FIDE Circuit 2026–2027 и является этапом Кубка Казахстана. Борьба традиционно развернулась в двух секциях по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.
В элитной секции Masters сражается 81 шахматист с рейтингом выше 2400, оспаривая призовой фонд в размере 90 тыс. долларов. В секции Open играют 129 участников с рейтингом до 2400, здесь призовой фонд – 10 тыс. долларов. Организаторами этого масштабного праздника мысли, который продлится до 11 июня, выступили Министерство туризма и спорта РК, КФШ, ФИДЕ и акимат Актюбинской области.