Мировая элита ведет борьбу за Кубок Казахстана

Актобе на 11 дней превратился в мировую шахматную столицу. Сейчас здесь проходит международный фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича – Aktobe Open 2026», собравший внушительный состав из 210 интеллектуалов, представляющих 21 страну.

фото организаторов турнира

Статус соревнований подчеркивает участие 25 гроссмейстеров, среди которых признанные мировые звезды. Стартовый список возглавляют гроссмейстеры Андрей Есипенко (Россия) и Ван Хао (Китай), имеющие солидный международный рейтинг 2684 и являю­щиеся регулярными участниками супертурниров. Нашим гроссмейстерам предстоит тяжелейшая конкуренция. Честь Казахстана защищают Денис Махнев, Эдгар Мамедов, Рамазан Жалмаханов и Казыбек Ногербек. Последний, к слову, в статусе чемпиона мира среди юниоров до 20 лет уже прочно закрепился в составе национальной элиты.

Нынешний турнир посвящен памяти выдающегося международного арбит­ра Владимира Дворковича, внесшего огромный вклад в развитие судейской системы. На церемонии открытия его сын, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, особо отметил, что проведение мемориала в Казахстане не просто сохраняет профессиональное наследие, но и серьезно укрепляет международный статус всего региона. Первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов также подчеркнул значимость Aktobe Open как ключевого элемента национального календаря, дающего нашей талантливой молодежи бесценный опыт встреч с сильнейшими соперниками планеты без необходимости выезда за рубеж.

Фестиваль, проходящий с 2019 года, в нынешнем сезоне включен в систему FIDE Circuit 2026–2027 и является этапом Кубка Казахстана. Борьба традиционно развернулась в двух секциях по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.

В элитной секции Masters сражается 81 шахматист с рейтингом выше 2400, оспаривая призовой фонд в размере 90 тыс. долларов. В секции Open играют 129 участников с рейтингом до 2400, здесь призовой фонд – 10 тыс. долларов. Организаторами этого масштабного праздника мысли, который продлится до 11 июня, выступили Министерство туризма и спорта РК, КФШ, ФИДЕ и акимат Актюбинской области.