В ходе рабочей поездки в Семей председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров провел ряд встреч с общественностью.

Глава Центральной избирательной комиссии посетил Дос­тыкский сельский округ, где встретился с жителями села Шакаман и избранным акимом Нуркеном Жарликеновым. Сельчане высказались в поддержку инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана, в части дальнейшего развития избирательной системы.

Участники встречи отметили, что одна из важных особеннос­тей выборов сельских акимов – право избирателей голосовать «против всех», это дает возможность легитимно выражать альтернативную позицию. Говоря о требованиях к кандидатам в акимы, жители села особо выделили не только опыт практической работы и авторитет, но и наличие у претендентов высшего образования.

В Университете имени Шакарима состоялась встреча председателя ЦИК со студентами вузов и колледжей. В формате открытого разговора молодежь получила исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с требованиями выборного законодательства в отношении кандидатов в депутаты Парламента и маслихатов, порядком организации избирательных участков за рубежом, голосованием военнослужащих.

Наряду с этим были затронуты вопросы электронного голосования как стационарного, так и дистанционного. Молодежь отмечает, что главным преимуществом электронного голосования является его доступность, а недостатки связаны с рисками обеспечения информационной безопасности.

Традиционный онлайн-опрос по актуальным темам избирательного процесса показал следующие результаты: 39,6% опрошенных поддерживают внедрение электронного (стационарного) голосования; 74,7% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык, и лингвистический экзамен обязателен; 40,7% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 33,3% респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не должен иметь возможности менять свою партийную принадлежность.

Встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов Семея состоялась 15 апреля в театре им. Абая. Обсуждались вопросы реформирования избирательной системы, модернизации выборных процессов, повышения уровня доверия электората к институту выборов.

Участники встречи выдвинули конкретные предложения по сос­тавлению списков избирателей, для чего, по их мнению, необходимо обеспечить синхронизацию с базой данных корпорации «Правительство для граждан».

Также были затронуты воп­росы обеспечения открытости и гласности в деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий, перспективы электронного голосования, повышение правовой грамотности участников избирательного процесса, в том числе наблюдателей, представителей политических партий, СМИ.