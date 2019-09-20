Многодетную мать из Уральска обязали вернуть государству пенсию за три года. 56-летняя Нурсулу Мамбетова пыталась отсудить право не возвращать полученные деньги и получать пенсию далее, однако суд отказал ей в иске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
Свое решение в департаменте комитета труда, соцзащиты и миграции по ЗКО объяснили тем, что при сдаче документов женщина не указала, что пятый ребенок является усыновленным по закону в возрасте 16 лет, то есть фактически женщина не является многодетной. Тогда по ошибке женщине была назначена пенсия, которую она получала в течение трех лет.
"Выяснилось это во время пересмотра стажа работы, и на этом основании была прекращена выплата пенсионных выплат. Кроме этого, она должна будет вернуть все средства, которые получала в течение трех лет. На пенсию женщина выйдет уже на общих основаниях. За ошибочно назначенную пенсию никто ответственности не понесет, так как в этом виновата сама Нурсулу Мамбетова", – заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты ЗКО Женис Бериков.
Не согласившись с решением департамента, Нурсулу Мамбетова обратилась в суд с заявлением. Однако и в суде женщине отказали.
"Заявление Нурсулу Мамбетовой о признании незаконными действий РГУ "Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения РК по ЗКО" по отмене назначенной пенсии с 29 апреля 2016 года и признании незаконными решения об отказе в назначении пенсии со дня обращения, как ошибочно назначенные – оставить без удовлетворения", – сообщили в областном суде.
Для женщины такое решение суда оказалось неожиданностью, и теперь она не знает, как будет возвращать государству пенсию, которую получала в течение трех лет.
"Ежемесячно я получала около 58 тысяч тенге. Все эти три года не работала, у меня прерван трудовой стаж. Сейчас мне 56 лет, кто меня возьмет на работу в таком возрасте? Да и вернуть всю сумму я вряд ли смогу. В любом случае мы снова будем обращаться в суд и предоставим все необходимые документы", – говорит женщина.
