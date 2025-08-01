По информации представителя департамента Комитета по регулирования естественных монополий Атырауской области Армана Рзгалиева, мероприятия реализуются в соответствии с инвестиционной программой ТОО «Атырау Жарық». Работы охватывают населенные пункты, где ранее фиксировались высокая аварийность и частые отключения электроэнергии. Это в основном сети города Атырау и Макатского района.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, модернизации подлежат участки линий электропередачи, введенные в экс­плуатацию в 1950–1990-х годах, степень изношенности которых превышает 75%. В рамках проекта планируется полная замена проводов и деревянных опор на современные железобетонные, что значительно повысит надежность и безопасность электроснабжения.

Проект финансируется за счет средств тарифа и реализуется под постоянным контролем надзорных органов. Особое внимание будет уделено соблюдению технических стандартов и сроков выполнения работ.

В результате ожидается снижение аварийности на 20%, износа инженерных сетей – до 40%.