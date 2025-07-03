Молодежь против наркотиков

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Акмолинской области заработал первый фронт-офис по профилактике наркомании среди молодежи. Он создан на базе областного Молодежно-ресурсного центра по инициативе общественного фонда «Esirtkisiz Bolashaq».

фото пресс-службы МРЦ по Акм области

Основной задачей нового фронт-офиса станет оказание информационной, психологической и социальной поддержки подросткам и молодежи, находящимся в группе риска. Центр призван стать площадкой для проведения профилактических мероприятий, направленных на формирование устойчивого иммунитета к вредным привычкам, популяризацию здорового образа жизни.

Руководителем фронт-офиса назначен активист и общественник Даниал Жагупар, у которого большой опыт работы в молодежной среде.

Как отметил председатель ОФ «Esirtkisiz Bolashaq» Жандос Актаев, в будущем аналогичные фронт-офисы будут открываться и в других регионах страны. Открытие первого из них именно в Акмолинской области стало возможным благодаря тесному взаимодействию молодежных организаций и общественности региона.

#молодежь #наркомания #офис #фронт

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