Основной задачей нового фронт-офиса станет оказание информационной, психологической и социальной поддержки подросткам и молодежи, находящимся в группе риска. Центр призван стать площадкой для проведения профилактических мероприятий, направленных на формирование устойчивого иммунитета к вредным привычкам, популяризацию здорового образа жизни.

Руководителем фронт-офиса назначен активист и общественник Даниал Жагупар, у которого большой опыт работы в молодежной среде.

Как отметил председатель ОФ «Esirtkisiz Bolashaq» Жандос Актаев, в будущем аналогичные фронт-офисы будут открываться и в других регионах страны. Открытие первого из них именно в Акмолинской области стало возможным благодаря тесному взаимодействию молодежных организаций и общественности региона.