В Приаралье газифицировано еще одно село

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На этот раз голубое топливо поступило в более чем 500 домов аула Акжарма Сырдарьинского района. Проект по газификации стоимостью 1,8 млрд тенге завершен на пять месяцев раньше намеченного срока.

Фото Багдата Есжанова

Акжарма стала седьмым из 14 сельских округов райо­на, куда пришел природный газ. В ближайшие дни начнется работа по газификации аулов Ширкейли, Когалыколь и Бесарык. После ее завершения уровень газификации района достигнет 80%.

Как поделился аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, проект был профинансирован из республиканского и областного бюджетов.

– С 2022 года в регионе реализовано 77 проектов общей стоимостью более 65 миллиардов тенге, – отметил глава региона. – В настоящее время к природному газу подключены все города и 56 сел области. До конца года голубое топливо придет еще в 10 населенных пунктов, после чего показатель уровня газификации региона достигнет 85 процентов. На эти цели выделено свыше пяти миллиардов тенге.

#газ #газификация #Приаралье #Акжарма

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