В Приаралье газифицировано еще одно село

Акжарма стала седьмым из 14 сельских округов райо­на, куда пришел природный газ. В ближайшие дни начнется работа по газификации аулов Ширкейли, Когалыколь и Бесарык. После ее завершения уровень газификации района достигнет 80%.

Как поделился аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, проект был профинансирован из республиканского и областного бюджетов.

– С 2022 года в регионе реализовано 77 проектов общей стоимостью более 65 миллиардов тенге, – отметил глава региона. – В настоящее время к природному газу подключены все города и 56 сел области. До конца года голубое топливо придет еще в 10 населенных пунктов, после чего показатель уровня газификации региона достигнет 85 процентов. На эти цели выделено свыше пяти миллиардов тенге.