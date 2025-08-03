Глава государства также поручил акиму южной столицы незамедлительно внести в генплан изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает пресс-служба Акорды.

Дархан Сатыбалды проинформировал Президента об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.

Аким Алматы также доложил о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды.

Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генеральным планом, а также

незамедлительно внести в генплан изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.