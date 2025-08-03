Мораторий на строительство ЖК введут в верхней части Алматы

Президент
146

Глава государства также поручил акиму южной столицы незамедлительно внести в генплан изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает пресс-служба Акорды.

Дархан Сатыбалды проинформировал Президента об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.

Аким Алматы также доложил о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды.

Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генеральным планом, а также

незамедлительно внести в генплан изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.

#Касым-Жомарт Токаев #Алматы #Дархан Сатыбалды #застройка #мораторий

Популярное

Все
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Курсантки Нацгвардии выбрали путь военного врача
Сегодня – День работников транспорта
Глава государства провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем
Монумент капитану Кудабаеву открыли в Центре миротворческих операций
Вековой юбилей празднует ветеран ВОВ Владимир Белозеров
Генсек ООН: Казахстан всегда был центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
ХАМАС не разоружится до создания палестинского государства
Казахстанские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике
Токаев: ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
Мораторий на строительство ЖК введут в верхней части Алматы
Участок улицы Сыганак временно закрыли на ремонт в Астане
Казахстан завершил страновую адаптацию карманного справочника ВОЗ для ПМСП
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Поиски пропавшего вертолета продолжаются круглосуточно - Минобороны
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в…
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль…
Токаев: ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим…
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]