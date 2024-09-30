Мощные ливни обрушились на Непал

В мире , Происшествия
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это крупнейшие за 20 лет ливни, зарегистрированные в стране

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Непале три дня подряд — с утра пятницы, 27 сентября, до воскресенья, 29 сентября, — шли затяжные ливни. Около 150 человек погибли, 56 пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Больше всего пострадала столица страны — город Катманду, где вода затопила дома, а три основные дороги, которые связывают Катманду с остальной частью страны, оказались заблокированы из-за оползней, передает Sky News.

По последним данным, из-за последствий ливней погибли около 150 человек, 56 пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

За эти дни в Катманду выпало около 240 мм (24 см) осадков, что является самым высоким показателем с 2002 года, отмечает France 24.

Ранее стало известно, что более 100 человек стали жертвами урагана «Хелен» в США.

#жертвы #ливень #Непал #Катманду

Популярное

Все
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Новый премьер Японии решил распустить парламент
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в области Жетысу
Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
«Жүз жаса!»: сколько казахстанцев прожили свыше 100 лет
Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на кубке Азии по стендовой стрельбе
Мощные ливни обрушились на Непал
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Скляр встретился с представителями China Datang Corporation
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Как распознать мошенников при трудоустройстве за границу, рассказали в ООН
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
На благо страны
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Астанинское дежавю
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
«Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски - Источник
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности

Читайте также

Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек
Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в обл…
Новый премьер Японии решил распустить парламент
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]