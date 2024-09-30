Мощные ливни обрушились на Непал

Это крупнейшие за 20 лет ливни, зарегистрированные в стране

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В Непале три дня подряд — с утра пятницы, 27 сентября, до воскресенья, 29 сентября, — шли затяжные ливни. Около 150 человек погибли, 56 пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Больше всего пострадала столица страны — город Катманду, где вода затопила дома, а три основные дороги, которые связывают Катманду с остальной частью страны, оказались заблокированы из-за оползней, передает Sky News.

По последним данным, из-за последствий ливней погибли около 150 человек, 56 пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

За эти дни в Катманду выпало около 240 мм (24 см) осадков, что является самым высоким показателем с 2002 года, отмечает France 24.

Ранее стало известно, что более 100 человек стали жертвами урагана «Хелен» в США.