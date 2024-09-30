Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жертвами обрушившегося на юго-восток США урагана стали 111 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Число связанных с ураганом смертей превысило 100 по всему юго-востоку (США)... «Хелен» убила по меньшей мере 111 человек», - говорится в публикации на сайте телеканала CBS News.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших.

По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде в общей сложности около 2,06 млн потребителей остаются без электричества.

Ранее стало известно, что ураган «Хелен» обрушился на Флориду. 28 сентября СМИ сообщили о гибели более 40 человек. Шторм сначала обрушился на Флориду, затем сместился севернее, в Джорджию, а также в Северную и Южную Каролины.